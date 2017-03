Meghalt a We Are Family előadója

A négy nővérből álló Sister Sledge tagja, Joni Sledge hatvanéves volt, arizonai otthonában halt meg. Egy barátja riasztotta a hatóságokat, amikor Sledge nem válaszolt a hívásaira. A halál oka egyelőre ismeretlen.

"Tegnap dermedtség lett úrrá a családunkon. Szomorúak vagyunk, hogy közölnünk kell, hogy a mi drága testvérünk, anyánk, nagynénénk, unokahúgunk és unokatestvérünk, Joni tegnap eltávozott. (...) Hiányzik nekünk, és fáj, hogy nincs már velünk a ragyogása, a jelenléte és az a nyíltság, amellyel szerette és magához ölelte az életet" - írta közleményében a család.

Joni a második legidősebb nővér volt a philadelphiai Sledge családban. Debbie-vel, Kimmel és Kathy-vel együtt a lányok a Broadway színész-táncosának gyerekeiként, egy operanénekes unokáiként alapították meg a Sister Sledge nevű együttest 1971-ben. Az együttes nem igazán keltette fel a zeneipar figyelmét az első két lemezével, de a harmadik albumuk, a We Are Family, és főleg a címadó szám hatalmas siker lett: 1979-ben a Billboard százas listájának második helyéig jutott.

Később sláger lett a My Guy című szám is, de 1989-ben Kathy Sledge szólókarrierbe kezdett. A másik három nővér azóta is együtt zenélt, legutóbb októberben léptek fel. Március 18-ára már le volt szervezve a trió következő koncertje. 2000-ben Hillary Clintonnak is zenéltek.