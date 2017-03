Nyolc év után újra Magyarországra jön a Metallica

A Metallica ma bejelentette Hardwired… To Self-Destruct című új albuma világ körüli turnéjának európai állomásait, így már biztos, hogy visszatérnek Magyarországra, és nyolc év után újra lesz koncert Budapesten is. A turné két bulival indul Amszterdamban, a Ziggo Dome-ban idén szeptember 4-én és 6-án,

Budapestre pedig 2018. április 5-én érkeznek, a koncert a Budapest Arénában lesz.

Több közép-európai helyszíne is lesz a turnénak egyébként, a Metalica fellép majd Prágában, Bécsben és Krakkóban is. A teljes európai koncertkörúton a norvég Kvelertak lesz az előzenekar. A koncerthelyszínek listája végleges, nem kerülnek be további fellépések a turnéba. További részletek a Metallica hivatalos oldalán olvashatók.

Belépőket először a hivatalos Met Club-tagok tudnak vásárolni március 21-én, kedden 10 órától, 24 órán keresztül. Minden tag maximum két jegyet vásárolhat.

Három különböző VIP-csomagot is lehet vásárolni a koncertekre, amelyek a prémium jegyek mellett olyan további különleges élményeket és szolgáltatásokat tartalmaznak, mint kapunyitás előtti bejutás lehetősége az arénába, a Memory Remains elnevezésű zenekari kiállítás megtekintése vagy találkozási lehetőség a bandával.

A hivatalos jegyértékesítés a teljes turnéra március 24-én kezdődik.

A Metallica eddig ötször lépett fel Magyarországon. Az első koncert 1988-ban volt az MTK-stadionban, 1991-ben a Népstadion, majd 1993-ban és 1999-ben ismét az MTK-stadion volt a helyszín. Legutóbb 2010 májusában, a Death Magnetic című lemez turnéján járt Budapesten a Metallica, akkor 40 ezer néző előtt léptek fel a Puskás Ferenc Stadionban.