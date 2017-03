Újabb nevek a Szigeten: Wiz Khalifa és Rita Ora is jön

Újabb kilenc nevet jelentett be a Sziget, érkezik Wiz Khalifa, a pop-r'n'b londoni énekesnő-színésznő Rita Ora is. Jön még a The Vaccines, a The Courteeners, Alex Clare, Paul van Dyk, Bassjackers, Dimension és a Her is.

Az idei Sziget eddigi legütősebb neve egyébkén P. J. Harvey, mivel a 47 éves zenész/énekesnőt a negyedszázados karrierje során eddig még nem sikerült elhozni senkinek Magyarországra. A legutóbb bejelentett zenészek közül már mind lehetett látni legalább egyszer itthon: Alt-J, Rudimental, George Ezra, The Naked and Famous, Steve Aoki, Nervo, és a megdöbbenésünkre még mindig létező White Lies. További nevek, köztük szintén számos régi ismerős: Dubioza Kolektiv, Mando Diao, Anne-Marie, Andy C, Watsky (ő speciel először jön), The Strypes, Nothing But Thieves, LÉON, Bear's Den, Chef'Special, De Staat, Valentino Khan, Rone, Weval.

Wiz Khalifa már visszajáró vendég Magyarországon, tavaly és 2014-ben is fellépet a Szigeten illetve a Balaton Sound-on is. Interjúztunk is vele, bár sokat nem tudtunk meg. Tény, hogy a Paul Walker emlékére írt See You Again című száma a világ egyik legsikeresebb dala, a YouTube-on a második legnézettebb videó a maga 2,5 milliárd megtekintésével.

Az idei Sziget Fesztivál augusztus 9. és 16. között lesz.