Elhunyt Muddy Waters legendás szájharmonikása

81 éves korában elhunyt James Cotton bluesharmonikás, aki többek között Muddy Waters és Howlin' Wolf zenekarában is játszott. Cottont az egyik legmeghatározóbb szájharmonikásként tartotta számon az egész blues műfaj.

Cotton még az '50-es években kezdett nevet szerezni magának, amikor a legendás Muddy Watersszel kezdett el koncertezni, majd tinédzserként olyan kultikus blueszenészekkel turnézott, mint Sonny Boy Williamson vagy Howlin' Wolf. Húszéves korára került be véglegesen Muddy Waters zenekarába, és játszott stúdiófelvételeken is, mint például a Got My Mojo Working.

Cotton az évek során kiérdemelte a Mr. Superharp becenevet, és 1966-ban megalakította a saját zenekarát is. Később vendégzenészként vett részt a nagy bluesrock őrületben alkalmanként Janis Joplin, a Grateful Dead, a Led Zeppelin vagy B.B. King mellett. 1977-ben Grammyt is nyert, miután újra összeálltak egy lemezre Muddy Watersszel, majd 1996-ban megnyerte szólóban a legjobb tradicionális bluesalbum kategóriáját, de még 2010-ben és 2013-ban is jelölték. James Cotton a műfaj igazi legendájaként ment el.

Itt például Keith Richardsszal gyakorolnak.