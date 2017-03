Ha sokat iszom, legszívesebben kinyírnám magam

Vár a holnap címmel jelent meg a Biebers első magyar nyelvű albuma. Az anyagon Fluor Tomi (Wellhello), Herrer Sári, Mc Kemon (Irie Maffia) és Füstös Bálint (Margaret Island) is közreműködött. Az albumot, amelyről korábban már adtunk egy kis ízelítőt, a Stenken lehet először hallani.

A magyar nyelvű szövegek kapcsán Puskás Peti elmondta, hogy nem egyedül szerette volna megoldani a feladatot, ezért hívta segítségül Mórocz Tomit a Bermudából. "Rettegtem attól nehogy hasonlítsanak a dalszövegek a régi lírikus, puskáspetis énemhez, illetve hogy a lehető legjobban sikerüljön az angol dalszövegvilágot átültetni magyarra.

Régen arról írogattam, hogy csillagok, léggömb, mindenféle romantikus metafora, mostanában meg arról, hogy ha sokat iszom, legszívesebben kinyírnám magamat.

A kettő között kicsit nagy a szakadék, úgyhogy az volt a legérdekesebb feladat, hogy hogyan lehetne a kettőt egy fedél alá helyezni" – mondta a frontember.

Puskás Peti arról is beszélt, hogy kifejezetten szerette volna, ha az új anyagon (az előzőt eléggé bírtuk, tök jókat írtunk róla) az egész zenekar kiveszi a részét a zeneírásból. "Sokat gondoltam a Beatlesre közben, hogy még Ringo Starr is elég jó dalokat jegyez… Ezért is mentünk el a Bakonyba flesselni. Csak mi és az erdő, és semmi más dolgunk nincs, mint hogy zenét szerezzünk, és mindenki bemutathassa az ötletét."

A Biebers április nyolcadikán (szombaton) élőben is bemutatja az albumot az Akvárium Nagyhalljában, ahol a közreműködők mellett egy fúvósszekció is színpadra áll a zenekarral. Sőt, vendégként az észt Würffel is játszani fog, akiknek itt lehet megnézni a legfrissebb klipjüket. Beugrót 2200 és 2600 forintokért lehet venni.