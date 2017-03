90 éves korában meghalt Chuck Berry amerikai gitáros, énekes, a rock and roll egyik legfontosabb személyisége - közölte a BBC. A halálhírt a missouri rendőrség megerősítette. Az idős zenészhez először mentőt hívtak a házába, ahol egy élettelen embert találtak. Elkezdték az újraélesztést, de nem jártak sikerrel.

Charles Edward Anderson Berry Sr., azaz Chuck Berry 1926-ban született St. Louis-ban.

Az utána következő nagy nevek mind tőle tanultak, az ő zenéjét fejlesztették tovább. Jellegzetes színpadi kacsajárása (duck walking) védjegyévé vált, de többen utánozzák, például Angus Young az AC/DC, és Keith Richards a The Rolling Stones gitárosa is.

Egészen az utolsó időkig aktív zenész volt, idén, 35 év után először új albumot jelentetett meg, aminek a címe Chuck. Azt mondják, azért várt 35 évet az új lemezzel, mert nem akart rossz munkát kiadni a kezei közül. 1984-ben kapott Grammy-életműdíjat, és az elsők közt iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába is 1986-ban.

"Csaknem minden kortársát túléli a műfajban Chuck Berry, pedig a rock and roll összes egyéb nagy alakjánál idősebb volt, mellesleg nem is élt nyugodt, csendes életet" - írtuk nemrég a 90. évét ünneplő Chuck Berryről. Kalandos életéről itt olvashat bővebben.

Legismertebb slágerei a Johnny B. Goode, a Roll Over Beethoven, a Sweet Little Sixteen vagy például a Shake, Rattle and Roll voltak.