Ennek a kaszásnak nem jön össze semmi

Bár a hét Donald Trump és Snoop Dogg csörtéjétől volt hangos, történtek még izgalmak videoklipes fronton. A Mastodon új klipjében például egy szerencsétlen kaszás próbál meg végezni a zenekar tagjaival, a Magnetic Fields a nagymamánk mesekönyveit juttatta eszünkbe, Arca pedig egy tangás fenékkel hozott zavarba minket.

The Magnetic Fields: ’85 Why Am I Not A Teenager

rendezte: Alexander Petrowsky

"A 50 Song Memoir olyan, mintha valakinek az önéletrajzát olvasgatnánk dal formában" – írtuk az előző heti lelkendező kritikánkban a Magnetic Fields új lemezéről, aztán azt is hozzátettük, hogy lehet egy novelláskötetre hasonlít inkább. Stephin Merrittnek, a Magnetic Fields agya ugyanis élete eddigi ötven évét nem kevesebb mint ötven dalban foglalta össze. Ezúttal az 1985-ről és a fiatalkori munkavállalás nehézségeiről szóló szám kapott nagyon szép videót, ami valószínűleg a nagymamánk könyvespolcán talált, régi mesekönyvek illusztrációit juttatja majd eszünkbe.

Mastodon: Show Yourself

rendezte: Robert Schober

Március utolsó napján fog megjelenni a Mastodon új lemeze, az Emperor Of Sand, addig viszont be kell érni az új klipdallal, ami egészen mókás videót kapott. A klip főszereplője egy szebb napokat is látott kaszás, akinek tényleg semmi nem akar összejönni. Aztán új megbízást kap: a Mastodon tagjaival kell végeznie. De többet inkább nem árulunk el a sztoriból.

Kvelertak: Bronsegud

rendezte: Stian Andersen & Erik Triemann

És kár lenne leszállni a metálvonatról, a norvég Kvelertak ugyanis egy csodálatos, fekete-fehér turnévideóval rukkolt elő, ami több mint hatperces, de nekem például kettőnek is alig tűnt.

Snoop Dogg & BadBadNotGood: Lavender

rendezte: Jesse Wellens & James DeFina

A hét talán legjobb hajcihője volt, amikor Donald Trump a Twitteren reagált Snoop Dogg új videójára, amelyben a rapper egy játékpisztollyal puffantja le az elnököt. "Börtönbe vele!" – zárta mondandóját, ügyvédje pedig azonnal a zenész bocsánatkérését követelte. Snoop szerint viszont valakinek végre ki kellett mondania, hogy Trump egy kibaszott bohóc – ő fogalmazott így, nem én. Az ügyről itt írtunk részletesebben, a klipet pedig azóta sem untuk meg.

Arca: Reverie

rendezte: Jesse Kanda

Én tök őszintén szeretem, ha valami fura, azt meg főleg, ha még esetleg zavarba is tud hozni kicsit. Ez most a venezuelai Arcának rendesen összejött az új videójával. Így előzetesen csak annyit mondanék, hogy van benne egy tangás, vérző férfisegg, úgyhogy ha valaki esetleg érzékeny az ilyesmire, akkor az inkább ne kattintson. A klip egyébként furcsamód nem korhatáros, a lemezre pedig április 7-ig kell várni.

Jens Lekman: How We Met, The Long Version

rendezte: Keyvan Haghighi

Nagyon vártuk, majd amikor végre megjelent, még a zokninkat is eldobtuk, annyira jól sikerült kedvenc svéd énekes-dalszerzőnk, Jens Lekman új albuma. "A Life Will See You Now ritka madár, lehet hallgatni felületesen egy buliban, és teljesen megtörve fülhallgatóval is. Mindenhogy az év egyik legjobbja lesz" – írtuk az albumról szóló februári krityónkban. A What’s The Perfume That You Wear? klipje után ezúttal a How We Met, The Long version kapott klipet, ami látszólag nem sok vizet zavar, de nagyon jól néz ki, és nem vonja el a figyelmünket sem a dalszövegről.