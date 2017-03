Peren kívül megegyezett Kanye West és Presser Gábor

Sikerült megegyeznie egymással peren kívül Kanye Westnek és Presser Gábornak a rapper 2013-as száma miatt. Mint korábban mi is írtuk: a New Slaves című dalban West az Omega Gyöngyhajú lányából használt fel hangmintát. A Page Six értesülései szerint a bíróság elé került ügy végére most pont került, miután a rapper peren kívül megegyezett Presserrel. A megegyezés két nappal azelőtt történt, hogy Westnek tanúskodnia kellett volna a bíróság előtt. Részleteket egyelőre nem tudni.

A hírek szerint Presser 2,5 millió dollárt követelt Westtől, miután a rapper kerek 85 másodpercet használt fel a zenéjéből, ami kicsit több, mint a dal egyharmada. Presser azután követelt átszámítva 717 millió forintot, hogy félmillió példányban adták a Yeezus nagylemezt, amin a New Slaves is szerepelt az album egyik slágereként. Ehhez képest Presser mindössze 700 dollárt kapott jogdíjként.

Presser nagyon korán jelezte Westnek 2013-ban, hogy oldják meg a problémát, a Page Six szerint két napot adott a rappernek, aki közben épp hatalmas promóciós kampányra készült az új lemeze miatt. Presser végül várt egy hetet, hátha megegyeznek a felek, de csak 10 ezer dollárt kapott előlegként, amit saját bevallása szerint soha nem vett fel. Mivel West a szerző engedélye nélkül használta fel a Gyöngyhajú lányt, a rapper törvénytelenséget követett el. Az ügyben keressük Presser Gábort is, de egyáltalán nem akart nekünk nyilatkozni.

Velünk szemben az MTI-nek azért elmondta, hogy nagyon örül, hogy vége van az ügynek, de a zárt megállapodás miatt sem ő, sem az ügyvédei nem nyilatkozhatnak.

Az ügy évekkel ezelőtt kezdődött, amikor Kanye West engedélyt kért Pressertől a Gyöngyhajú lány felhasználásához. Presser beleegyezett, de csak szerződés ellenében. A TMZ által megszerzett dokumentumokban is szerepelt az a 10 ezer dollár előleg, amit Presser végül nem vett fel, ezért is lehet az, hogy a később a rapper ellen indított perben több mint 700 millió forintot követelt. Később Presser azt is elmondta, hogy szerinte West direkt kiszúrásból próbálta meg átrakni a tárgyalás helyszínét Los Angelesbe, ami a magyar zeneszerzőnek nyilván megbonyolítaná az utazást.