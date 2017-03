Pszichedelikus horrorklippel és négy új számmal tért vissza a Gorillaz

Már egy ideje tudni, hogy hat év után új albummal tér vissza a Gorillaz, Damon Albarn Blur-frontember és Jamie Hewlett képregényrajzoló zseniális fiktív zenekara, ami pár héttel ezelőtt már bemutatott egy új számot a Humanz címet kapó lemezről. Most rögtön négy új dalt és egy hatperces, 360 fokban bejárható klipet mutattak be alig egy hónappal a hivatalos albummegjelenés előtt.

Először is a Saturnz Barz (Spirit House) klipje, ami nem elég, hogy félig rajzolt, félig CGI, de még az egészet körbe lehet forgatni 360 fokban. Ebben a Gorillaz négy tagja találnak egy elhagyatott házat, ahol aztán egy rakás furcsa, ijesztő, LSD-tripre emlékeztető dolog történik velük. A dalban közreműködik Jamaica egyik legfelkapottabb előadója, Popcaan.

Ehhez hozzávágták még a We Got the Power nevű számot, amiben az angol Savages noise punk zenekar frontembere, Jehnny Beth is közreműködik.

A legerősebb tracknek eddig az Ascension tűnik, amiben Vince Staples amerikai rappel szövegel egy érdekes hangmintázott footwork alapra.

Végül pedig az Andromeda című dal, ami tök véletlenül egy napon jelent meg Európában a Mass Effect: Andromeda nevű videojátékkal.

A Gorillaz következő nagylemeze április 28-án érkezik, és már alig várjuk.