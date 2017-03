Három hónap után újrázik Budapesten az Anthrax

A thrash metal New York-i legendája márciusban játszott a Barba Negrában, ahová nem is fért be minden érdeklődő, ezért azt ígérték, visszatérnek.

Igaz, arra azért kevesen számítottak, hogy erre ilyen hamar sor kerül, hiszen június 21-én újra jön a zenekar, és ezúttal szabadtéren játszik majd a Barba Negra Track színpadán.

Az early bird belépők március 31-ig 6900 Ft-ba, azt követően elővételben 7900 Ft-ba, a koncert napján pedig 8900 Ft-ba kerülnek, és a tixa.hu és a barbanegra.hu weboldalakon kaphatók.