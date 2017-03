Danny Brown egy amerikai szitkomban találta magát

Elkészült a detroiti rapper Danny Brown új videoklipje A Wall Street Farkasáért Oscarra jelölt amerikai színész, Jonah Hill rendezett. Hill korábban sok vígjátékos szerepéről (Superbad - avagy miért ciki a szex?, Felkoppintva, 21 Jump Street) volt híres, de rendező bemutatkozása (Mid '90s) jelenleg készülőben van. A videó a rapper tavalyi lemeze, a kritikuskedvenc Atrocity Exhibition egyik dalához, az Ain't It Funny-hoz készült. A véres, rémálomszerű klip a nyolcvanas évek amerikai szitkomjait idézi, Brown mellett Gus van Sant filrendező (Good Will Hunting), Joanna Kerns színésznő és egy démoni gyerek is megjelenik a szereplők között, továbbá egy életre kelt, gyilkos szándékú köhögés elleni szirupos üveg és Xanax-tabletta is szerepet kap.

Hill korábban más rapperek (Future, Kanye West vagy iLoveMakonnen) oldalán is megjelent különböző tévés vagy rádiós fellépéseken, Future-rel együtt adta elő a Jumpmant a Saturday Night Live-ban Westtel társasjátékozott, iLoveMakonnennel pedig pár éve a Vampire Weekend-frontember Ezra Koenig Beats 1 műsorában rajongtak egymást munkásságáért, illetve A$AP Rocky új lemezéért. Brown a 2017-es Lemezboltok Napján, április 22-én tervezi megjelentetni kislemezen az Ain't It Funny-t (a Record Store Day-en megjelenő újdonságokhoz Budapesten is több független lemezboltban lehet majd hozzájutni: a Musicland, a Neon Music és a Wave Lemezbolt is részt vesznek a programban).