Ki ne akarna egy metállemez megelevenedett borítójában rettegni?

Glenn Danzig a rockzene egyik olyan őskövülete, akinek még az is jól áll, ha elmegy macskaalmot vásárolni, mert egy ilyen pimf tevékenység közben is árad belőle a metál. És azt mi szeretjük. Danzigot az ország tévéző fele akkor ismerhette meg, amikor az MTV rojtosra játszotta a Mother című nagyszerű slágerét, ezt itten (milyen már az a kiállás, baszki!):

Mások meg a Misfits nevű pompás horrorpunk zenekar atyjaként, akinek annak idején azt tanácsolják, menjen el kosarat fonni vagy harangot önteni, mert a zeneiparban nem sok keresnivalója van. Ehhez képest a mai napig aktív, ennyit a kéretlen tanácsokról.

Danzig mostanában inkább Verotik nevű, szigorúan felnőtteknek szóló erotikus-erőszakos képregények kiadásával foglalkozó cégét igazgatja, és írja az olyan, minden bizonnyal pompás képregényeket, mint például a Satanika címűt.

Most viszont előállt egy új projekttel, a Blackest Of The Black című, sátorozással egybekötött hevimetál-fesztivállal, amin saját, Danzig nevű zenekara mellett fellép a Suicidal Tendencies, a Corrosion of Conformity, a Ministry, a Suicide Silence, a Discharge, Atreyu és a Marduk is, de ez még mind semmi, mert mellettük lesz egy ijesztő vurstli is a programban.

A Danzig-kastély névre hallgató látványosságban Danzig full beszaratást ígér,

démonokkal, fájdalommal, élvezetekkel és metállal.

A kastélyról azt lehet olvasni, hogy nagyjából megeleveníti a metállemezek borítóinak visszatérő elemeit, és aki bemegy, az úgy érzi, mintha egy lemezborítóban lépkedne. Ha van isten, nem Cannibal Corpse-artworkben, persze. Be lehet ülni például egy kalodába, de aki nagyon szeretné, megrázzák árammal is (csak az ízéért, óvatosan), sőt, kap egy kényszerzubbonyt is.

A fesztivál sajnos nem itthon lesz, hanem Kaliforniában, május 26-án, remélem lesz olyan olvasónk, aki eljut rá, és beszámol róla. Az új Danzig-album Black Laden Crown címmel még idén kijön.