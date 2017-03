Ez a szökőnap soha nem akar véget érni

Az Indexen lehet először megnézni a Magidom számának legújabb klipjét. A szabadfogású gitárpopban utazó zenekar a Stenk idei dalversenyén is feltűnt, ráadásul pont a Csomagol az idő című dalukkal, amit a közönség a legjobb 10 közé juttatott.

Fotó: Youtube Tóth János Gergely és Kőszegi Mária a Csomagol az idő klipjében

A dal tavaly novemberben készült el, és a zenekar tagjai szerettek volna hozzá az eddigieknél nagyobb szabású klipet készíteni. Az alapkoncepciót közösen hozta össze a zenekar, mondta a Stenknek Benyhe Robi frontember. A történetet az Idétlen időkig című film inspirálta, a rendezésre pedig Szombath Mátét kérték fel (akinek Feketerigó című filmjét az Indavideón meg lehet nézni), aki mostanság több (szintén a Dalversenyben is érdekelt) zenekarnak a klipjén is dolgozott operatőrként. A Gustave Tiger, az imanexperiment és a Szabó Benedek és a Galaxisok videóinál is ő állt a kamera mögött. Most ő volt a rendező is.

A Tóth János Gergely és Kőszegi Mária főszereplésével készült klipben a férfi főszereplő folyamatosan ugyanazt a február 24-ét éli át, ami szépen lassan egyre frusztrálóbbá válik. Ez eléggé jól passzol a dal szövegére, és Benyhe szerint az idő mindig is aktuális probléma volt számukra, személyes és zenekari szinten is.

A Magidom hamarosan felvesz egy új kislemezt, amit a tervek szerint tavasszal jelenik meg. Legközelebbi koncertjük április 15-én Kecskeméten lesz, itt a 30Y előtt játszanak majd, Budapesten május 6-án lépnek fel a Dunai Regattán.