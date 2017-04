Nicki Minaj egy felfújható unikornison lovagol

Gucci Mane és Nicki Minaj közös dala, a Make Love tipikus medencés-fürdőruhás videót kapott, Kendrick Lamar pápának öltözött, a Black Keys énekes-gitárosa, Dan Auerbach egy szuperszínes rajzfilmben találta magát, Mac DeMarco pedig csókolózó kutyaemberekkel ijesztget. Danny Brown remek szitkomos klipjének külön cikket szenteltünk, de még így is bőven volt miből válogatni az eheti Videódiszkóba, ahová ezúttal is az elmúlt napok legizgalmasabb zenés videói közül válogattunk.

Hazel English: Fix

rendezte: Austin M. Kearns

Jól jegyezzük meg Hazel English nevét, az Ausztráliában nevelkedett, de Oaklandben élő énekes-dalszerzőnőre ugyanis valószínűleg érdemes lesz figyelni. Májusban fog megjelenni a legelső nagylemeze, ami Just Give In / Never Going Home cím alatt fog kijönni. Az ábrándozós Fix is ezen lesz hallható, ami most egy igazi tavaszi hangulatú, szerelmes klipet kapott, csodaszép Los Angeles-i helyszínekkel.

PWR BTTM: Answer My Text

rendezte: H.S. Naji

A PWR BTTM egy amerikai queer punk duó, akiknek szintén májusban fog megjelenni az új albumuk, a Pageant. Aki szerette annak idején a Hunx and His Punx korai dolgait, az minden bizonnyal Liv Bruce és Bean Hopkins zenekarát is imádni fogja. Az Answer My Text című dallal pedig nagyon könnyű lesz azonosulnia mindenkinek, aki várt már otthon csüggedve az aktuális kiszemeltje válaszüzijére.

Mura Masa & Charli XCX: 1 Night

rendezte: Yoni Lappin

"Larry Clark rajongóinak kötelező!" – lelkendeztünk, amikor kijött Mura Masa és A$AP Rocky közös dalának nagyszerű klipje. A még csupán 20 éves előadó ezúttal Charli XCX-szel jegyez közös számot, amelynek klipjét ugyanaz a Yoni Lappin rendezte, aki a már említett Love$ick videóján is dolgozott, és aki ebben a munkájában is ugyanazt a lakótelepi hangulatot viszi tovább.

Gucci Mane & Nicki Minaj: Make Love

rendezte: Eif Rivera

Február második felében dobta ki Gucci Mane és Nicki Minaj a legújabb közös számát, a Make Love-ot, amit Mane már a megjelenés előtt az év legkeményebb számának nevezett – én azért nem dobtam el tőle a zoknimat. A dal a héten tipikus zsánerklipet kapott luxuskecóval, drága sportautókkal, medencés bulival és fürdőruhás nőcikkel, de nem ezek miatt fogunk rá emlékezni, hanem a fuxos-napszemüveges Nicki Minaj miatt, aki egy hatalmas felfújható unikornison vonaglik és szövegel, nagyjából egyszerre.

Dan Auerbach & Mark Knopfler: Shine On Me

"Nézz rám, úgy öltözködöm, mint egy kibaszott blueszenész, minden stílusikonom blueszenész, de soha nem akarok olyanná válni, mint ők!" – mondta az Indexnek a Black Keysből, az Arcsból, sőt, szólóban is egyaránt ismert Dan Auerbach, aki a nyár elején fogja kiadni második szólólemezét, aminek Waiting On A Song lesz a címe. Az album nyitódalában Mark Knopfler is gitározik, akivel ugyan Auerbach korábban nem találkozott, de a Shine On Me keverésekor végig a Dire Straits-frontember járt a fejében, ezért aztán megkereste őt, Knopfler pedig két nap után jelentkezett is a saját részével. A rettenetesen fülbemászó szám amúgy kapott egy ilyen szuperszínes és szuperjópofa videót:

Mac DeMarco: This Old Dog

rendezte: Mac DeMarco

Már tényleg nem kell sokat várni a következő Mac DeMarco-albumig, a This Old Dog ugyanis május ötödikén fog megjelenni, aztán a SpongyaBob-hasonmás zenész augusztusban a Szigetre is eljön majd vele. A címadó dal videóját maga DeMarco rendezte, furcsa kutyafejű emberek mennek, bólogatnak és csókolóznak benne, bármilyen hülyén is hangzik ez. Az egyik youtube-os komment szerint hang nélkül baromi félelmetes, amit látunk, úgyhogy gyorsan kipróbáltam, és tényleg!

Sparks: Hippopotamus

"Valahogy így szólna a Pet Sounds 2015-ben" – írtuk, amikor megjelent a Franz Ferdinand és a Sparks közös albuma, aztán az FFS az év végi listánkon is előkelő helyen szerepelt. A Sparks utoljára 2009-ben jelentkezett önálló albummal (The Seduction of Ingmar Bergman), nemrég azonban új albumot jelentett be, amelyen Leos Carax francia rendező is közre fog működni, méghozzá a When You’re A French Director című dalban. A szeptemberben megjelenő lemez címadó dala most jópofa lyricvideót kapott.

Kendrick Lamar: HUMBLE.

rendezte: Dave Meyers & the Little Homies

"Semmi lekerekítés, semmi popos kompromisszum, csak egy ihletett zseni kísérletezései" – írtuk kritikánkban, amikor megjelent az untitled unmastered., aztán márciusban kijött a The Heart Part 4 című single, egy héttel később pedig befutott egy új dal, klippel együtt. A videóban Kendrick Lamart többek közt pápajelmezben és égő hajkoronával is láthatjuk. Lemez is lesz majd, bár még semmi fixet nem tudni róla. (Kijött egyébként egy új A Tribe Called Quest-klip is, csak jelzem.)