Zenéket ajánlunk tüntetéshez

A lex CEU idején ismét egyre több tüntetés van az országban, ami a választási kampány időszakában valószínűleg nem fog véget érni. Ilyenkor a tüntetők általában platós kocsira szerelt hangfalon bömböltetnek olyan forradalmi vagy annak hitt slágereket, aminél vannak ezerszer jobbak a műfajon belül. Ezért most ajánlunk pár olyan zenét, amit bátran lehet bömböltetni bluetooth-hangfalon bármilyen felvonulás vagy tüntetés alatt!

Patti Smith: People Have The Power

Patti Smith 1988-as dala nem csak üzenetében passzol remekül egy nagyobb tüntetéshez, de hangulatában is inkább amolyan kézenfogva vonulós, molinócipelős, lámpapóznára felmászós zene, ami hallattán biztos nem akar senki kukákat borogatni.

The Clash: I Fought The Law

Ebben a Clash-klasszikusban az a legzseniálisabb, hogy akár egy tüntetés után is szólhatna, hiszen pont az a lényege, hogy az ember összecsap a hatóságokkal, de aztán természetesen a hivatalos szervek győznek. Ráadásul a dalszöveg annyira minimalista, hogy bármilyen élethelyzetbe könnyű átültetni.

Rage Against The Machine: Guerilla Radio

Igazából az egész RATM-életművet ide lehetne rakni, de legyen itt a Guerilla Radio, mert a Killing in the Name azért már elég elcsépelt. A Guerilla Radio már a címében is lázadó, hatalomellenes, a zene pedig tényleg olyan, hogy képes lehet tömegeket egyszerre felspanolni.

Killer Mike: Reagan

Kezd egyre markánsabb szerepet kapni a fősodorbeli amerikai hiphopban is a nagyon kemény társadalom- és kormánykritika, elég csak megnézni, hogy Kendrick Lamar vagy Joey Badass rapsztár státuszuk ellenére mennyire keményen felszólalnak a társadalmi igazságtalanság, a kirekesztés, a korrupció és a hatalommal való visszaélés ellen. Mivel ezek a dolgok Magyarországon is léteznek, Killer Mike klasszikusa úgyis érthető és átérezhető, hogy alapvetően Ronald Reagannel állítja párhuzamba a modernkori Amerikát.

Hősök: Tűz lesz

A végére hagytunk egy magyar példát is annak ellenére, hogy alig-alig találni erős politikai kiállást a hazai popzenében. A jó ideje inkább mainstreamben mozgó Hősök - pontosabban Eckü - négy évvel ezelőtt olyan tüzes, kő kemény, iszonyatosan pofába mászó kritikát fogalmazott meg az egész jelenlegi kormány ellen, ami 2017-ben is aktuális. Külön felhívnánk arra a sorra a figyelmet, hogy "Ha már őszintén játszunk, az a helyzet menőkém, / Hogy a Gyurcsányt utáltam, de a Matolcsyt lelőném."

Természetesen összeraktunk egy sokkal nagyobb playlistet is, amiben összeszedtük a szerintünk alapvetően király, és tüntetések hangulatát visszaadó magyar és külföldi dalokat. Ezt itt lehet meghallgatni, vagy beírni Spotifyon, hogy Stenk Tüntetős Playlist.