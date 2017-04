Adele megdöntött még egy rekordot

Adele 21 című albumával megdöntötte Carole King Tapestry című, 1971-es klasszikusának slágerlistás rekordját. A 2011-ben kiadott 21 319. hete szerepel a Billboard 200-as listáján, és ezt eddig még egy női előadó sem tudta abszolválni.

A 21 2011. március 12-én jelent meg, és az első heten nyitott, amit 24 héten át meg is őrzött. Az abszolút rekordot a Pink Floyd The Dark Side of the Moon című albuma tartja 927 héttel, ami ugye 17,8 évet jelent, te jószagú atyaúristen, hogy gyorsan hozzátegyük. A második Johnny Mathis Johnny’s Greatest Hits címá válogatásalbuma (490), ezt követi a My Fair Lady eredeti hanganyaga (480), Bob Marley & The Wailers Legend című albuma (463), a Journey Greatest Hits című anyaga (454), majd három keményebb cucc, a Metallica fekete borítós lemeze (424), a Guns N’ Roses’ Greatest Hits című slágerparádéja (393) és a Nevermind a Nirvanától (355).

Adele utóbbi kettőt simán befoghatja, a 21 még mindig a 103. helyen áll, és ahogy elnézzük a lemez- és CD-eladásokat, földindulásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy belátható időn belül kikerüljön az első 200-ból.