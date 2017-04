Beyoncé még mindig őrülten szerelmes

Kilenc éve házas Beyoncé és Jay Z, akik ugyebár épp ikreket várnak, az évfordulóra pedig az énekesnő korábban sehol nem látott családi felvételekből rakott össze egy megható videót. Ezen felül Björk fénybe borult, James Blake és Mount Kimbie újra egymásra talált, a Gossip énekesnője szólóban folytatja, és már nem kell sokat várni az At the Drive-In visszatérő albumára sem. Videódiszkó, ezen a héten is az elmúlt napok legjobb klipjeivel.

Mount Kimbie & James Blake: We Go Home Together

rendezte: Frank Lebon

Jó lehet mostanában James Blake-rajongónak lenni: épp két hete mutattuk be a Frank Oceannel közösen szerzett My Willing Heart nagyon szép klipjét, ami a szintén Blake-rajongó Natalie Portman terhességének utolsó napjait örökítette meg, ezen a héten pedig négy év után ismét közös számmal jelentkezett ő és Mount Kimbie. A dal remek klipjét a londoni Frank Lebon rendezte, aki a történet férfi főszereplője is egyben, a női pedig Moffy, a kancsal (van erre szebb szó? szemtengely-ferdüléses? vagy az már túlzás?) szupermodell.

At The Drive-In: Hostage Stamps

rendezte: Rob Shaw & Damon Locks

Közel 17 évvel a nagyszerű Relationship of Command után új albummal jelentkezik a tavaly másodjára is összeállt At the Drive-In. A 11 számos anyag az in•ter a•li•a címet fogja viselni, az új album számait pedig 2016 második felében vették fel, állítólag remek hangulatban, a dobos, Tony Hajjar legalábbis azt mondta, hogy évek óta nem érezte magát ilyen jól. A Hostage Stamps a harmadik single a lemezhez, ami a napokban látványos, a számhoz prímán passzoló animációs klipet kapott. Az album május ötödikén érkezik.

American Football: I've Been So Lost For So Long

Gótnak lenni (vagy gótot tudni a családban) nem könnyű, az American Football új klipje alapján legalábbis semmiképpen. Az illinoisi zenekar tavaly októberben adta ki a visszatérése utáni első, újfent self-titled nagylemezét, amelyről ezúttal az I've Been So Lost For So Long című dal kapott pompás videót. Ebben döcögős apa-fiú kapcsolatokat ismerünk meg, szóval egyszerre komikus, drámai és végtelenül emberi az egész. Nagyszerű munka.

Björk: Notget

rendezte: Warren Du Preez & Nick Thornton Jones

Több mint két éve, 2015 januárjában, jelentkezett utoljára nagylemezzel Björk, amiről azt mondta, hogy a Vulnicura az önkifejezés bátorságáról szól, úgyhogy néhány hónappal később a Mouth Mantra klipjében jól meg is mutatta, hogy néz ki belülről. Ne gondoljon rosszra senki, az endoszkópos videóban az izlandi énekesnő szájüregét ismerhettük meg nagyon közelről – a megjelenésekor be is mutattuk a Videódiszkóban. A Notget klipje a kétezres évek első felének videójátékait idézi, Björk pedig egy fénylő izéként ugrál és hadonászik benne. Tipikus Björk!

Small Black: Between Leos

rendezte: Jeremy S. Collins

Szintén egy 2015-ös dalához forgatott klipet a brooklyni Small Black, a Beetwen Leos a két évvel ezőlőtti Best Blues című albumon szerepelt, és most egészen csodás klipet kapott, amiben a filmes hangeffektekért felelős emberek munkájába nyerhetünk némi betekintést, ami így leírva talán nem tűnik túlzottan érdekesnek, pedig az, nagyon az.

Beth Ditto: Fire

rendezte: Prince James

A Gossip tavaly februárban jelentette be a feloszlását, a zenekar vezetője, Beth Ditto viszont már akkor arról beszélt, hogy szólóban fogja folytatni. Az ikonikus énekesnő a héten jelentette be az első szólólemezét, aminek Fake Sugar lesz a címe, a 12 számos anyag pedig júniusban fog majd megjelenni. Elsőként a Fire című nyitódal kapott videót, méghozzá elég szórakoztatót.

Beyoncé: Die With You

Beyoncé és Jay Z kedden ünnepelte a kilencedik házassági évfordulóját (2008 áprilisában keltek egybe, egy szűkkörű szertartás keretein belül), és bár nem kerek évfordulóról van szó, a dívák dívája nagyon kedves meglepetéssel készült férjének: a Die With You című szuperszerelmes számához egy korábban sosem látott családi videókból összeállított klipet készített. Az énekesnő egyébként február elsején az Instagramon jelentette be, hogy ismét terhes, méghozzá ikreket vár, amivel néhány óra alatt világrekordot állított fel, soha senki fotója nem kapott még ennyi lájkot. A teljes klip eredetileg csak a TIDAL-en érhető el, Beyoncé azonban a Facebook- és az Instagram-profilján is megosztott egy nagyjából egyperces részletet a háromperces videóból, amiből jól átjön a szerelmes hangulat. (Egyébként már készülnek hozzá ilyen baromi mókás reakcióvideók is.)