2Pac szinte életre kel a saját filmjében

Június közepén érkezik az amerikai mozikba az All Eyez On Me, egy új életrajzi film a mindössze 25 évesen elhunyt Tupac Shakurról, ismertebb nevén 2Pac-ről. A filmhez érkezett egy új trailer, amiben a rappert alakító Demetrius Shipp Jr. a megtévesztésig hasonlít 2Pac-re, de felbukkannak olyan arcok is, mint Suge Knight vagy Biggie Smalls.

Az új előzetes végigmegy a kezdetektől a rapsztár státuszon át a nagyobb botrányokig, és láthatóan arra próbálnak fókuszálni, hogy 2Pac inkább egy szellemi vezető és fontos közösségi vezető volt, mintsem egy szimpla előadó.

A 2Pac-et alakító Demetrius Shipp Jr. egyébként főállásban 2Pac-hasonmás, de nem csak őt lehetne összekeverni az eredetivel, hanem a rapper nagy riválisát, Biggie-t is, akit az a Jamal Woolard alakít, aki korábban már játszotta Biggie-t a Notorious B.I.G. - A N.A.G.Y. rapper című filmben.

A Straight Outta Compton óta óriási kereslet mutatkozik a hiphoppal kapcsolatos filmekre, nyilván ezt kívánja meglovagolni némileg az All Eyez On Me is. Az más kérdés, hogy Benny Boom rendező eddigi nagyjátékfilmjei enyhén szólva nem arattak osztatlan sikert, de elég sok rapperrel dolgozott korábban már ahhoz, hogy hitelesen mutathassa be a raptörténelem egyik legmeghatározóbb előadójának életét.