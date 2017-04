Idén sem lehet Sziget Fesztivál Leningrad nélkül

Összeállt az idei Sziget világzenei színpadának programja. Nagy meglepetésekre ne számítson senki, a szervezők a fesztivál indulásának 25. évfordulójára ugyanis "best of" programmal készültek, ami azt jelenti, hogy a visszatérő, jól bevált nevek fognak dominálni.

A Wedding And Funeral Band élén fellép Goran Bregovic, lesz Orchestre National de Barbés, játszik továbbá a Grammy-díjas Klezmatics, a szicíliai Roy Paci & Aretuska, az ukrajnai DakhaBrakha, a tuareg Tamikrest, zimbabwei Mokoomba, valamint az idén húszéves Leningrad is, akik két éve mondjuk pont lemondták a szigetes koncertjüket, mert a frontember épp a 2015-ös fesztivál ideje alatt vágott neki egy jégtörővel az Északi-sark vidékének, de jönnek így is eleget.

A Leningradnak egyébként nemrég a Hardcore Henry rendezője, Ilya Naishuller (The Weeknd False Alarmja is az ő munkája, mármint a klip) készített nagyszerű, korhatáros videót a Tattooer (Kolshik) című dalukhoz, amiről írtunk is az egyik februári Videódiszkóban.

A Sziget világzenei színpada, a fentieken túl, a következő külföldi fellépőket jelentette még be:

Gaye Su Akyol

Bixiga 70

Orkesta Mendoza

Jewish Monkeys

Chico Trujillo

Hanggai

Magnifico

Marta Ren & the Groovelvets

Zoufris Maracasra

La Gâpette

John Langan Band

Electrorumbaiao

La Caravane Passe

A magyar előadókat a PASO, a Besh o droM, a Bohemian Betyars és a Romengo fogja majd képviselni, a nulladik nap viszont egy az egyben az övék lesz, akkor lép fel ugyanis a Zoord, a Parno Graszt, a Kerekes Band, a Söndörgő, a Firkin, valamint Lajkó Félix az Óperentziával.