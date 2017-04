Ideje a világnak megismernie, milyen a szomorú szörfrock

Nálunk debütál az idei Stenk Dalverseny 30-as mezőnyébe is bekerülő Signore Crust új EP-je. A saját bevallásuk szerint rituális elemekkel megspékelt szomorú szörfrockot játszó zenekar új számai a Stenken hallhatók először.

Az új EP-ről Ménesi Móric gitáros mesél. "Még tavaly nyáron írtuk meg ezt a három számot, de azóta folyamatosan alakítgattuk őket, a múlt héten lettünk teljesen kész vele. Ahogyan az első EP-nknél, úgy most is a Stamusicban vettük fel a dobot és a basszust, a gitárokat és az éneket pedig Zwickl Ábelnél, ő is keverte a számokat. A rögzítés során sok mindent kipróbáltunk, például tökre ráfeküdtünk a chorus pedálokra, ami a torzítóval néha ilyen nirvanás hangzást eredményezett, pedig nem is szeretjük a Nirvanát."

"Ezen kívül keleties és rituális dallamokat, illetve ritmusokat tettünk bele, és egy kis sejtelmes intrót, ami nagyon hirtelen pattant ki a fejemből kb. fél éve, és gyorsan fel is játszottam a kis laptopomra. A végleges verziónál is az eredeti sávokat használtuk fel. Alig több mint 10 perc az egész EP, ezért is szeretjük ezt a formátumot: 3 dalban megtudjuk mutatni, hogy hol áll éppen a zenekar. Koncerteken sem szoktunk órákon át játszani, a Glastonburyn is a 20 perces secret koncertek a legmenőbben szerintem."

A zenekar még annyit elárult, hogy lassan elkezdik megírni az első nagylemezüket, amin az eddig két EP-jük hangzásvilágát viszik tovább néhány extrával. A zenekart egyébként legközelebb élőben április 16-án az A38-on lehet látni, ahol a spanyol The Parrots előtt lépnek fel a Zombie Girlfrienddel. De ha valaki esetleg lemaradna erről buliról, akkor nézze meg őket Pécsen, ahol május 5-én koncerteznek a Nappaliban.