Nicki Minaj nem tud leszakadni a telefonjáról

Gucci Mane medencés klipje után a Major Lazer új videójában is feltűnt Nicki Minaj. Az elmúlt néhány nap egyébként főleg a közreműködésekről szólt, hiszen a héten klipet kapott a Chemical Brothers Cara Delevingne exbarátnőjével közös dala, a Hercules & Love Affair és a Horrors-frontember szerzeménye, valamint a Cassius Cat Powerrel és Pharell Williamsszel együtt jegyzett száma. Ezeken kívül alt-J, Mykki Blanco, Arca és Wavves a Videódiszkóban.

alt-J: 3WW

rendezte: Young Replicant

„Az első koncertünk még a koleszben volt, körülbelül ötven ember jött el, és azóta is az az egyik kedvenc fellépésünk. Akkor derült ki az ismerőseinknek, hogy min ügyködtünk annyi éjszakán át” – mesélte az Indexnek az alt-J, amikor az együttes a Sziget nagyszínpadán lépett fel. A brit trió épp az idei fesztiválszezon elejére időzítette harmadik nagylemezét, a Ralexert, ami június másodikán fog megjelenni, és aminek ezúttal a nyitódalához forgott megindító fekete-fehér kisfilm.

Bill Baird: Muzak Of The Spheres

rendezte: Elizabeth Abram

Az amerikai Mojave-sivatagban forgott Bill Baird új videója, ahol a San Franciscó-i zenész (korábban: Sound Team, {{{Sunset}}}) szerint úgy süvít a szél, mintha énekelne. Ő már csak tudja, hiszen két napot töltött ott, és ahhoz képest, hogy haverokkal készült, nagyon frankóra sikerült a Muzak Of The Spheres klipje. Ha valaki tudni szeretné, hogyan nézhetett volna ki egy Ty Segallba oltott Kurt Cobain a homokban henteregve, akkor mindenképpen kattintson.

Wavves: Million Enemies

rendezte: Rocco Rivetti

Egy hónap múlva érkezik a Wavves új albuma, a You’re Welcome, amelyről ezúttal a Million Enemies című szám kapott klipet. A videó egy az egyben a hetvenes éveket és a Top Of The Pop című zenés tévéműsor világát idézi, ahol – sokan mások mellett – olyan nevek léptek fel, mint David Bowie, a T.Rex vagy épp Roxy Music. Glamrockerek, riadó!

Mykki Blanco: Hideaway

rendezte: Daisy Zhou

Tavaly szeptemberben jelent meg Mykki Blanco első nagylemeze, amit nagyon szeretett a Stenk is. "A Mykki a bizonyíték arra, hogy a queer hop sokkal több, mint egy érdekes színtér, és már bőven túl lehet lépni a jelenségre való rácsodálkozáson" – írtuk róla kritikánkban. A vállaltan HIV-pozitív rapper az AIDS-betegek és HIV-fertőzöttek megbélyegzése ellen szólalt fel a dallal és annak a klipjével. 2014-ben interjúztunk is vele.

Kevin Morby: Aboard My Train

rendezte: Kevin Morby

Amikor tavaly áprilisban kijött a Singing Saw, kritikánkban azt írtuk, ez Kevin Morby eddigi legerősebb lemeze, amit főleg otthoni hallgatáshoz ajánlottunk. Júniusban érkezik a folytatás, a City Music, amihez az egykor a Woodsban (és a Babiesben) játszó zenész ezúttal saját maga készített klipet a saját otthonában. A koncepció pofonegyszerű, mégis nagyon szép: Morby olyan emberek nevét festi fel két tükörre, akik valaha fontos szerepet töltöttek be az életében. Aztán közben vagy elszakította az élet őket egymástól, vagy nem.

Cassius feat. Cat Power & Pharrell: Go Up

rendezte: Alexandre Courtès

Egyik kollégánk egyenesen a világ legjobb klipjeként ajánlotta figyelmünkba a Cassius, Cat Power és Pharell Williams közös számának klipjét, ami nem tesz mást, csak az osztott képernyős megoldásokkal bánik nagyon-nagyon szellemesen.

Cassius ft. Cat Power Pharell Williams | Go Up from DIVISION on Vimeo.

Sylvan Esso: Radio

rendezte: Elise Tyler

Igazi csajos, "girlsjustwannahavefun"-típusú videóval rukkolt elő az észak-karolinai Sylvan Esso, amiben három fiatal, független nő vág neki az éjszakának, hogy aztán valami fülledt és hedonista élményben legyen részük. A fiú-lány felállású duó április végén adja majd ki új albumát, What Now lesz a címe.

Arca: Desafío

rendezte: Jesse Kanda

A venezuelai Arca néhány hete rendesen zavarba hozott minket a Reverie klipjével, amiben volt egy tangás, vérző férfisegg. A zenész új videóját ugyanaz a Jesse Kanda rendezte, aki az előző klipért is felelt, és megint valami nagyon különlegeset tett hozzá az egyébként is különleges zenéhez. Arca lemeze egyébként a múlt pénteken jött ki.

The Chemical Brothers & St. Vincent: Under Neon Lights

készítette: Jono Brandel & Zach Richter

"A Born in the Echoes egyáltalán nem korszerű lemez, és ezt óriási dicséretnek szánom" – írtuk kritikánkban a Chemical Brothers 2015-ös lemezéről, majd amikor a tavalyi Szigetre is eljöttek az album anyagával, akkor már nem voltunk ilyen lelkesek, tudósítónk azt javasolta, legközelebb inkább egy drogprevenciós színpadon lépjenek fel, mint elrettentő példa. A gyakran hivatkozott Dig Your Own Hole egyébként épp a múlt pénteken lett 20 éves, aminek apropóján a St. Vincenttel közös Under Neon Lights című dalhoz dobott ki interaktív videót, méghozzá a Google közreműködésével. Indításért klikk a posztra, aztán mehet a menet!

Major Lazer feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj: Run Up

rendezte: Paul, Luc & Martin

Januárban jelent meg a Major Lazer Nicki Minaj és PARTYNEXTDOOR közreműködésével készült dala, amely a héten klipet is kapott. A Run Up videója jópofa görbetükröt tart elénk, amelyben egy buli eseményeit követhetjük végig, ahol minden résztvevő, kivétel nélkül, a telefonját nyomkodja – ismerkedés, csókolózás, táncolás, twerkelés, de még medencébe ugrás közben is. És természetesen feltűnik Nicki Minaj is, aki nemrég Gucci Mane medencés klipjében is feltűnt, egy felfújható unkornis hátán.

Hercules & Love Affair feat. Faris Badwan: Controller

rendezte: Rei Nadal

Gondolom sokan emlékeznek még arra, amikor a Horrors frontembere kamikaze módon a közönségbe ugrott a 2015-ös Szigeten, majd akkorát fikázott, hogy egy emberként jajdult fel mindenki a nagyszínpad előtt. Faris Badwannak azóta persze kutya baja, nemrég például Andy Butler projektjével, a Balaton Soundot is megjárt Hercules & Love Affairrel jegyzett közös dalt, ami a hét közepén klipet is kapott, láthatunk benne egy randa fekete fogsort, fétisruhát, összefirkált fürdőruhát és testrészeket, szóval egy rakás nem annyira szokványos dolgot.