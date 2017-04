Budapesten lép fel új énekesével a Queen

Pontosabban, ami maradt a Queenből, hiszen már csak Brian May gitáros és Roger Taylor dobos képviseli az eredeti felállást, Freddie Mercury szerepét pedig Adam Lambert alakítja.

A formáció először 2011-ben lépett fel így, Queen + Adam Lambert néven, azóta többször is turnéztak így, a Queen régi slágereire építve, de arra is van esély, hogy egyszer saját számokat is rögzítsenek. Lambert 2009-ben tűnt fel az American Idolban, azóta szólóban is népszerű énekes.

Ennek a zenekarnak már nem része a Queen basszusgitárosa, John Deacon, aki már húsz éve hátat fordított a zenélésnek, és nem vett részt már May és Taylor előző vállalkozásában, a Queen + Paul Rodgers formációban sem, amely 2008-ban Budapesten is fellépett.

Most a zenekar honlapjáról derült ki, hogy a Queen + Adam Lambert idén november 4-én jön a Budapest Sportarénába, a Hammerworld szerint a jegyeket pénteken kezdik árulni a koncertre.