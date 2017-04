Prince egykori zenekara is fellép Veszprémben

A New Power Generation 1990 és 2013 között volt a tavaly elhunyt zenész kísérő zenekara, és az idén ők zárják majd a VeszprémFestet.

Az együttes a Prince előtt tisztelgő, Celebrating Prince című műsorával turnézik a nyáron, és ezt adja majd elő Veszprémben is, ahol július 15-én játszik a Veszprém Arénában.

A New Power Generation először a Graffiti Bridge című film soundtrack albumán kísérte Prince-t 1990-ben, és egészen 2013-ig játszott vele, amikor is a zenész lecserélte őket a 3rdeyegirlre, de két évvel később újra összeállt az NPG, hogy játsszon az utolsónak bizonyuló Prince-albumon is.

Több vendégénekes is csatlakozik vezető vokalistaként a turnéhoz, Prince zenei-baráti köréből és a New Power Generation egykori tagjai közül. A koncerten természetesen számos régi Prince-sláger is hallható lesz majd.

Az idei VeszprémFesten fellép még Tom Jones, Richard Bona & The Mandekan Cubano és Heather Small is.