Az egyetemistáknak mostantól félárú a Spotify

Több fontos újdonságot is bejelentett a Spotify, írja a dalszerzo.hu. Mostantól 36 országban, köztük nálunk is elérhető a Spotify Premium for Students szolgáltatása, aminek értelmében az egyetemisták féláron fizethetnek elő a prémium szolgáltatásra, és reklámmentesem streamelhetnek napestig.

Az egyetemisták havi 2,49 euróért (ma éppen 780 forintért) fizethetnek elő a szolgáltatásra. Ezért az összegért rendes előfizetést kapnak, vagyis nem kell reklámokat elviselniük, offline hallgathatják kedvenc számaikat, jobb lesz a hangminőség, és egyes kiemelt új megjelenésekhez két héttel az ingyenes felhasználók előtt hozzáférhetnek. A kedvezményt egyszerre 33 országban tették elérhetővé, korábban csak brit, amerikai és dán diákok élhettek vele.

Fotó: Spotify

A zenészek számára is van hírünk: mostantól minden előadó számára elérhetővé tették a Spotify for Artists nevű profilt, ami egyrészt statisztikákat, másrészt a profil testre szabhatóságát jelenti. Utóbbi olyan lehetőségeket jelent, mint az egyedi profilkép feltöltése az automatikusan generált helyett; saját playlistek, ajánlatok kiemelése az Artist’s Pick pontban (itt nem csak saját dalokat, playlisteket lehet ajánlani, hanem bárkit, aki hatással volt ránk, vagy egy új felfedezést stb.).

A statisztikák a következőket tartalmazzák:

A hallgatók összetétele: életkor, nemek megoszlása stb. (A promócióban és a zenész-brand kapcsolatokban fontos információ.)

A hallgatók földrajzi megoszlása. (Turné tervezésekor, helyi rádióadók megkeresésénél használható.)

Hasonló zenészek. (Pontosabban azok, akiket az eladó hallgatói még streamelnek; promócióban, együttműködések, közös turnék stb. tervezésében használható.)

Dalok adatai. (Az egyes számok teljesítménye.)

Playlistek. (Lehet figyelni, hogy mely számokat kik tesznek fel a playlistjeikre; a Spotify kiemelten kezeli a saját kurátorai által összeállított playlistekre beválogatott dalokat.)

A Spotify for Artists profilt eddig külön kellett kérni, és csak 250 követő fölött volt lehetséges. A szolgáltatás egyébként korábban Fan Insights néven volt ismert, és béta verzióban 2015 vége óta működik. A Spotify-profilon a koncertek adatai is megjelenhetnek, és a követők értesítést kaphatnak, ha kedvencük a közelükben lép fel; ehhez a Songkick adatbázisát használja a rendszer. A Merchbar segítségével még arra is van lehetőség, hogy a profilon belül megjelenjenek a megvásárolható merch tárgyak.

Még további Spotify-jal kapcsolatos hír, hogy a Facebook bejelentette, hogy a Messengerbe jobban integrálják a stream szolgáltatót. Ez azt jelenti, hogy Messenger-üzenetben lehet zenét küldeni, és ha a fogadó előfizető, akkor az app elhagyása nélkül végighallgathatja az egész számot; ha nem előfizető, akkor csak egy 30 másodperces részletet. A Messengerben még fontosabb lesz a zene szerepe a jövőben, de erről részleteket nem árultak el, csak azt, hogy az Apple Musicot is hasonlóan integrálják majd.