Gorillaz-koncert lesz Budapesten, Macklemore pedig visszatér a Szigetre

Csak úgy kapkodjuk a fejünket, annyi bejelentés érkezett egyszerre ma, ami a nyári koncertszezont érinti. Mindenekelőtt bejelentette az Electronic Beats, hogy négy kelet-európai városban is fellép a nemsokára új albummal jelentkező Gorillaz, illetve van tíz új fellépő az idei Szigetre.

2011 óta nem volt új Gorillaz-album, azonban nemrég ismét összefogott Damon Albarn és Jamie Hewlett, hogy új albummal folytassák a világ legjobb fiktív zenekarának történetét. Ehhez egy Lenz nevű applikációt is indítottak, illetve ma délután négykor kiterjesztett valóságot használó sajtótájékoztatót tartanak Londonban, ahol az Index is ott lesz. Ennél viszont sokkal fontosabb, hogy június 16-án a Gorillaz az Electronic Beats szervezésében Budapesten is fellép, egyelőre nem tudni, melyik klubban.

Mindeközben a Szigetre is bejelentettek tíz új fellépőt, akik közül kiemelkedik Macklemore és Ryan Lewis, aki már voltak a Szigeten és a Balaton Soundon is, utóbbin Macklemore egy magyar válogatott mezben lépett fel.

A bejelentett nevek között van a Biffy Clyro, Birdy, Breaking Benjamin, Tycho, Don Diablo, Marteria, Bakermat és a HVOB is, de akit mindenképpen ki kell emelni, az a legutóbb az A38-on fellépő Allah-Las, akik most először fognak magyar fesztiválon játszani.