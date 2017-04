A környezetvédelemről nem szoktunk dalokat írni

A Gustave Tiger nyerte az Index 2016-os dalversenyét. A Kuplungban megrendezett döntő után, ahol a négy fős zsűri kiválasztotta a tavalyi év legjobb számát, az öltözőben készítettünk interjút a zenekar tagjaival.

Beszéltek arról, hogy a nyertes Senki se tenger című szám szövege nem jellemző a zenekarra ez ugyanis a globális felmelegedésről szól, aminek az lesz a vége, hogy minden ember arcát elönti egy óceán. Legalábbis a zenekar tagjai szerint. Ezenkívül szóba kerül még, hogy van-e bármilyen hasonlóság mondanivaló tekintetében a nagyon híres We Are The World című dallal, illetve arról is beszél Szabó Csaba a zenekar egyik gitárosa, hogy ő mivel teszi jobbá a világot.

A Gustave Tiger 2015-ben már bejutott az Index dalversenyének döntőjébe, de akkor nem tudtak ott fellépni, mert helyette az egyik legmenőbb amerikai fesztiválon a South By Southwest-en léptek fel. Idén azonban már nem voltak egyeztetési problémák, felléptek a Kuplungban és nyertek is. Idén is koncerteztek azonban külföldön, februárban a szlovéniai MEN-en, ahova az Index is elkísérte őket. Beszámolónkat itt lehet elolvasni. Itt a skót BBC egyik műsorvezetőjének is megtetszett a Gustave Tiger zenéje, akikre még szép sikerek várhatnak a jövőben,