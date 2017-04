Idén is koncertekkel ünnepelheted a lemezboltokat

Április harmadik szombatján újra Record Store Day, azaz Lemezboltok napja lesz világszerte, különleges koncertekkel és vásárlási akciókkal, és nem lesz kivétel Budapest most sem.

A három budapesti lemezbolt, amely részt vesz az idén tizedszerre megrendezett programsorozatban, az a Musicland, a Wave és a Deep, előbbi kettőben a lemezvásárlást ösztönző akciók mellett minikoncertek is lesznek április 22-én:

A meghosszabbított nyitva tartással készülő, Musicland/Neon Music (VII. Almássy tér 8.) programja az alábbi lesz, a koncertek között dj-kkel:

12:00 Volkova Sisters

14:00 Szabó Benedek és a Galaxisok

16:00 Palma Hills

18:00 Hoodoo Offenders

A Wave (VI. Révay köz 1.) pedig ezekkel a koncertekkel készül:

12:00 Halál;orgazmus

13:00 pozvakowski

15:00 Anton Vezuv

17:00 Németh Róbert

Este pedig hivatalos afterparty is lesz a Beat on the Bratben.

A lemezboltok ezeken kívül exkluzív megjelenésekkel is készülnek, a Musiclandé itt, a Deepé pedig itt látható.

Lesz természetesen egy sereg izgalmas nemzetközi lemezmegjelenés is, csak néhány név azok közül, akiknek eddig nem látott/nem hallott ritkaságaik jelennek meg szombaton: David Bowie, Prince, Madonna, The Smiths, Patti Smith, Bruce Springsteen, és még sokan mások, mint az a Recorder cikkéből kiderül.