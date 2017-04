Nem adhatják ki az eddig nem hallott Prince-dalokat

Eredetileg úgy volt, hogy április 21-én pénteken posztumusz Prince-album jelenik meg. A Rolling Stone magazin azt írja, hogy a Deliverance névre keresztelt LP dalait 2006 és 2008 között vette fel a zenész. Ian Boxill producerrel dolgozott együtt és ő volt az, aki be is fejezte a dalokat, miután az énekes tavaly elhunyt. Igen ám, de ebből úgy néz ki, semmi sem lesz.

Összesen 6 dal került volna fel az albumra, amit egy független kanadai kiadó, az RMA adott volna ki. Boxill a bejelentéshez csatolt közleményben azt írta, hogy ez Prince számára nagyon fontos volt, és sokat törte azon a fejét, hogy hogyan juttathatja el a zenéjét a nagy kiadókat megkerülve, közvetlenül az emberekhez.

Boxill azonban lukra futott, ugyanis a TMZ-hez került bírósági dokumentumok szerint a producer nem rendelkezik a kiadáshoz való jogokkal, amit egy 10 évvel ezelőtti titoktartási szerződésen írt alá. Ez azért is nagyon kellemetlen, mert több millió rajongó előrendelte a lemezt, amihez automatikusan kaptak egy letölthető dalt is. Az ügy annyira komoly, hogy az album lekerült minden digitális zeneboltból, mint az Itunes vagy az Amazon, és beszüntették az előrendeléseket is.