Chris Rea öt év után újra Budapestre jön

A 66 éves zenész a Budapest Sportarénában lép majd fel, a koncertjére csak ülőjegyeket árusítanak.

Chris Rea a Road Songs for Lovers című, idén megjelenő albuma anyagával turnézik majd, és november 5-én játszik Budapesten. A zenész már nem egyszer koncertezett sikerrel a magyar fővárosban, legutóbb öt éve játszott nálunk.

A The Road to Hell, az Auberge és az On The Beach című slágereiről ismert, olasz származású brit zenész koncertjére április 28-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. A koncertre kizárólag ülőjegyek vásárolhatók egy színházi jellegű nézőtér kialakításban.