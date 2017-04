Újra összeáll a nyolcvanas évek legmenőbb lánycsapata

A Bananarama 29 év után újra a legsikeresebb felállásában működik, és így hármasban először fognak turnézni az ősszel, írja a BBC.

Az együttest ugyanis 1979-ben Sara Dallin, Siobhan Fahey és Keren Woodward alapították, és ebben a felállásban aratták a legnagyobb sikereiket is. Turnézni viszont csak Fahey 1988-as távozása után kezdtek, de akkor már megkopott a hírnevük.

Siobhan Fahey és a másik két tag most végre elásták a csatabárdot, a Bananarama újra a nagy felállásában folytatja, és be is jelentettek egy őszi brit turnét, de még azt sem zárták ki, hogy új dalokat is felvegyenek a jövőben.

A brit együttes fénykorában a legnépszerűbb sztárok közé tartozott világszerte, olyan slágerekkel, mint a Robert De Niro's Waiting, a Cruel Summer, a Shy Boy és a mai napig legismertebb Venus (mely eredetileg a Shocking Blue slágere volt).

1987-ben az akkori sikergyáros Stock Aitken Waterman trió még több új slágert szállított nekik, ám ez már sok volt Siobhan Faheynek, aki Smiths-rajongóként egyre cikibbnek érezte ezt az irányt, és a következő évben ki is lépett az együttesből.

Dallin és Woodward előbb egy új taggal pótolták, majd duóban is folytatták, de a Bananarama népszerűsége Fahey nélkül már nem volt a régi. Utóbbi 1998-ban egy dalra visszatért, és utána is kollaborált a másik kettővel, de hivatalosan csak most tért vissza.