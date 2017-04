Kurt Cobainként feszítették keresztre Macaulay Culkint

Micsoda hét: Paul Thomas Anderson a HAIM-nek, Kristen Stewart a Chvrchesnek, Adam Green pedig Father John Mistynek rendezett klipet. Ezeken kívül Henry Rollins, Jack Black, a budapesti óriáskerék, egy ormányos férfitanga és a magyar punkok közt bulizó Jennifer Lawrence a Videódiszkóban.

Ty Segall: Break A Guitar

rendezte: Matt Yoka

A Stereogum egyenesen Ty Segall eddigi legjobb klipjeként harangozta be a Break A Guitar videóját, amiben Henry Rollins, Jack Black és Fred Armisen is feltűnik. Utóbbi például nyáladzó karatésként rúg ripityára egy gitárt, a klip végén pedig váratlanul felrobban Ty Segall feje, úgyhogy aki nem bírja a tengernyi vér látványát, az inkább görgessen tovább.

Kirin J Callinan: S.A.D (Song About Drugs)

rendezte: Danny Cohen

Az ausztrál Kirin J Callinan egy igazi meg nem értett csodabogár, akinek hamarosan megjelenik a Bravado című albuma, amihez összehozott egy rakás más fura fickót, így a lemezen olyan nevek működnek közre, mint a hamarosan a Szigeten újrázó Mac Demarco, Sean Nicholas Savage (aki a legelső magyarországi Mac Demarco-koncerten is fellépett), Connan Mockasin (akinek pár éve végül elmaradt a müpás koncertje), James Chance (ő tavaly szuper bulit csinált az A38 Hajón, és interjúztunk is vele), Weyes Blood és Owen Pallett. A klip egyébként Kubában forgott, Callinan például egy ormányos tangában is feltűnik benne, aztán egy idő után persze az is lekerül.

CHVRCHES: Down Side Of Me (live)

rendezte: Kristen Stewart

Hoppácska, bár már lassan kétéves a skót Chvrches legutóbbi albuma, az Every Open Eye, Kristen Stewart mégis elővette, és rendezett egy klipet a lemez egyik számához. De nem a stúdióváltozathoz, hanem egy élő felvételhez. Tavaly nyáron egyébként interjúztunk a zenekarral, ha valaki nosztalgiázna kicsit, itt visszaolvashatja róluk a szigetes cikkünket.

Veszélyes Faszfej: Tavaszterror

készítette: Danger

Bár egy Mindeközben-posztot már szenteltünk neki, természetesen nem hagyhatjuk ki a heti klipválogatásunkból sem a Veszélyes Faszfej új videóját, amiben a tudta nélkül feltűnik Jennifer Lawrence is, akinek valószínűleg eléggé megtetszett a Vittula, mert már nem először ment oda kiereszteni a gőzt. Arról nyilván fogalma sem lehetett, hogy pont egy klipforgatásba csöppen bele, ahol magyar punkok rendetlenkednek éppen, pedig így történt! A Veszélyes Faszfejről egyébként korábban már írtunk a Stenken a Pusztuljon a világ el című kiadványuk kapcsán, sőt, a zenekar vezetőjével, Lang Ádámmal még interjúztunk is egyszer az akkoriban még dübörgő, mára azonban megboldogult Rakéta fesztivál apropóján.

HAIM: Right Now

rendezte: Paul Thomas Anderson

Bizony, Paul Thomas Anderson, a Vérző olaj, a Magnólia, a Boogie Nights és a Beépített hiba rendezője dirigálta a Haim nővérek legújabb videóját. PTA korábban olyan előadóknak készített videót, mint Fiona Apple és a Radiohead, ezúttal pedig a HAIM-lányokkal dolgozott együtt, akikről kiderült, hogy az egyik gyerekkori tanárnőjnek a lányai. A filmes akkora HAIM-rajongó, hogy egy alkalommal még vacsorázni is meghívta őket magához. A Right Now című dal egyébként a júliusban megjelenő, Something To Tell You című albumon lesz majd hallható, de nem ebben a változatban.

Teen Daze: First Rain

rendezte: Nakasone Folk

Fú, ez nagyon furcsa: egy fiatal nő magányosan bóklászik a kanadai erdőkben, amikor belebotlik egy kicsit rémisztő fazonba, aki egy faággal babrál éppen, aztán együtt mennek tovább, de egyre több különös és egyben nyugtalanító dolog történik. A klip a Teen Daze idei, Themes For Dying Earth című lemezének egyik számához forgott, amiben a Bon Iver dobosaként és szólóban is ismert Sean Carey működött közre.

Father John Misty: Total Entertainment Forever

rendezte: Adam Green

Úgy tűnik, Adam Green nagyon durván rajta maradt a nagyon súlyos Aladdin-filmjének papírmasés látványvilágán, mert a nemrég megjelent Father John Misty-lemez új klipjében is egyértelműen ezt büfögi vissza. Ahogy a filmben, ebben is feltűnik Macaulay Culkin, akit ezúttal elfenekelt, majd keresztre feszített Kurt Cobainként láthatunk, de latorként felbukkan még például Bill Clinton és Garfield gazdája, Jon is. Bátor darab!

Magashegyi Underground: Arcok, utcák, nevek

készítette: Brautigam Bertold

Budapest szerelmesei, szevasztok! A Magashegyi Underground felpattant az Erzsébet téri óriáskerékre, és a nagyon egyszerű koncepció ellenére valami tök pofás sült ki a dologból. "Pár napja, egy hirtelen ötlettől vezérelve felmentünk az óriáskerékre és felvettük egyik kedvenc dalunkat a Talált tenger lemezről. Szerencsénk volt: Budapest a legszebb arcát mutatta aznap, fényben úsztak az utcák" – írta a zenekar a Facebookon.