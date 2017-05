Novemberben is lesz egy Gorillaz-koncert Budapesten

Pedig nemrég jelentették be, hogy a virtuális popzenekar fellép júniusban a Telekom Electronic Beats szervezésében, de a jelek szerint az egy lemezbemutató promó lesz, az igazi koncert novemberben várható.

Nemrég jelentették be ugyanis, hogy Damon Albarn és a grafikus-képregényrajzoló Jamie Hewlett projektje, a Gorillaz június 16-án fellép Budapesten az Electronic Beats fesztiválon (a helyszín még mindig nem ismert).

Ez utóbbi most úgy tűnik, nem rendes koncert, hanem egy rövid lemezbemutató promó lesz, és az első valódi, budapesti Gorillaz-koncertre november 13-ig kell várni, amikor is a Budapest Sportarénában játszik majd az együttes.

A budapesti koncertre jegyek május 5-én 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. Emellett a zenekar május 3-án 10 órától 48 órás elővásárlási lehetőséget is biztosít a rajongóknak.

A Gorillaz most megjelent új lemezéről, a Humanzről itt írtunk, sőt, Londonban interjút is készítettünk a virtuális zenekar két tagjával is.