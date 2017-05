Továbbra sincs gazdagabb brit zenész Paul McCartneynál

A Sunday Times minden évben összeállítja a leggazdagabb zenészek listáját, és az elmúlt évekhez hasonlóan az első helyen továbbra is Paul McCartney áll. A Beatles pénzügyi hagyatéka egyébként továbbra is óriási, az első 10-ben ott van Ringo Starr és George Harrison örökösei is.

Paul McCartneynak és Nancy Shevellnek a tavalyi évhez képest 20 millió fonttal nőtt a vagyona, ezzel körülbelül 780 millió fontra becsülik azt, hogy most mennyi pénzük lehet. Ez átszámítva több, mint 287 milliárd forint. Őt nem sokkal követi Andrew Lloyd-Webber zeneszerző, akinek 740 millió fontra becsülik a vagyonát, majd valamivel leszakadva követi őket a U2 potom 548 millió fonttal.

A Sunday Timesban közzétett 40-es lista érdekessége, hogy a többségnek sikerült gyarapítania a vagyonát az előző évhez képest, egyedüli George Harrison özvegye és fia volt az, akiknek csökkent a vagyonuk 10 millió fonttal.

Egyébként nem túl meglepő, hogy a leggazdagabbak nagy része olyan zenekarok tagjaiból áll, akik már több évtizede a pályán vannak, vagy a '60-as, '70-es, '80-as években szereztek igazán nevet maguknak, mint a Beatles, a Rolling Stones, a Led Zeppelin vagy éppen a Queen. A most is aktív és viszonylag releváns nevek közül meglehetősen keveset találni a listán, Adele 19. 125 millió fontos becsült vagyonnal, Robbie Williams 16., de befért még a top40-be Chris Martin a Coldplaytől, illetve Calvin Harris is, aki az egyetlen jelenleg is aktuális popsztárnak számító producer a leggazdagabb brit zenészek között.