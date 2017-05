A brit Munkáspárt színeiben nyert a Blur dobosa

A Blur dobszékét 1988-as alapítása óta elfoglaló Dave Rowntree most egy másik széket is elfoglal, ugyanis 59 százalékkal megyei képviselője lett a brit Munkáspártnak (Labour Party) a kelet-angol Norfolk megyében.

Rowntree szerint a Blur idén biztos pihenőn van, és amúgy is csak akkor aktívak, ha valami izgalmas dologgal tudnak előrukkolni, így bőven jut ideje a politikusi pályafutását egyengetni. Amikor arról kérdezték, hogy a Blur többi tagja is fontolgatja-e hogy politikai babérokra törjön, csak annyit mondott, hogy nem tudja, de bármi előfordulhat, mivel ők egy kiszámíthatatlan csapat.



Ha politikai karriert nem is épít, de az új Gorillaz lemez megjelenése kapcsán felszólalt Damon Albarn a zenekar frontembere a Brexit, és a közelgő választásokkal kapcsolatban. Szerinte egy rossz úton halad Anglia, ahol a fiatalok szava kevesebbet ér, az idősebb és nosztalgiázásra hajlamos emberek szavával szemben. Kiemelte, hogy lánya a választások után tölti be a 18-ik életévét, így nem szavazhat, pedig határozott elképzelése van a saját és Anglia jövőjéről, míg a saját világukban bebábozódott emberek, a fiatalok feje fölött döntenek fontos kérdésekben. Kiemelte, hogy nem akarja lenézni azokat a tipikusan Kelet-Közép-Angliában élő embereket, akik a Brexitre szavaztak, mert végigdolgozták az életüket, viszont túl nosztalgikusak, ahelyett, hogy progresszívan és nyitottan gondolkodnának.