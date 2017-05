Kocsmai bunyóba keveredett Ed Sheeran

Ed Sheerant a Brooklyn színésznője, Saoirse Ronan kalauzolta az ír éjszakában, és bár a Shape of You énekesét kiütötték, végül minden jól alakult. A Linkin Park új videójában Kareem Abdul-Jabaar vezényel le egy vérre menő zsákolóversenyt, a Csajok sztárja és alkotója, Lena Dunham pedig a barátja zenekarának rendezett lányszöktetős klipet. A Paramore kocsikázott, a Blahalouisiana lányokat bőgetett, a Whitney pedig egy régi holland számon keresztül mutatott be egy szerelmi háromszöget. Ezúttal is a kedvenc klipjeink a Videódiszkóban.

Bleachers: Don’t Take The Money

rendezte: Lena Dunham

A Csajok főszereplő-író-rendezője, Lena Dunham a pasija zenekarának készített klipet a közelmúltban. Jack Antonoff a fun. és a Bleachers zenekarokban játszik, utóbbival júniusban fogja kiadni a következő albumát, aminek Gone Now lesz a címe, és ezen lehet majd hallani a Don’t Take The Money című számot is. A klipben Antonoff egy leendő férjet alakít, akit az oltár előtt hagynak cserben, és a lányszöktető lány még jól meg is veri őt. Antonoff egyébként egy évig Scarlett Johanssonnal is járt, amikor kamaszok voltak, amit Dunham egy Old Loves nevű tematikus blogról tudott meg, de egyáltalán nem lett féltékeny, sőt, egyenesen imádja a közös képeiket, szerinte nagyon édesek rajtuk mindketten.

Paramore: Told You So

rendezte: Zac Farro & Aaron Joseph

Nemrég jelentették be, hogy a Paramore is játszik az idei, huszonötödik Volt fesztiválon, ahol rajtuk kívül olyan nevek lépnek majd még fel, mint a Linkin Park, a Pendulum, az Imagine Dragons, Ellie Goulding, Martin Garrix, Fatboy Slim, a Years & Years, a Cult és az Enter Shikari. Mire a zenekar Sopronba jön, már bőven meg fog jelenni a zenekar új anyaga, az After Laughter is. A jövő pénteken érkező albumot vezeti fel a Told You So autós klipje, amiben főleg Hayley Williams énekesnőt láthatjuk, pirosba öltözve.

Whitney: You’ve Got A Woman

rendezte: Peter Simonite & Nick Simonite

Tavaly nagyon szerettük a Smith Westerns romjain alakult Whitney debütlemezét. "Talán még azok is szeretni fogják, akik egyébként falra másznak a nyivákolós férfiaktól" – írtuk kritikánkban, a zenekar pedig azóta újabb dalokkal jelentkezett, igaz, egyik sem saját szerzemény. Feldolgozták Dolly Parton I’m Gonna Hurry (As Slow As I Can) című számát, valamint egy kevésbé ismert holland zenekar, a Lion 1975-ös, You've Got A Woman című dalát. Utóbbihoz készült most szerelmes videó, amit a Simonite tesók rendeztek.

Damaged Bug: Bog Dash

készítette: Vinyl Williams

A Thee Oh Sees frontembere, John Dwyer márciusban adta ki legújabb lemezét, a Bunker Funkot a Damaged Bug nevű szólóprojektjével. Ezúttal az album Bog Dash című száma kapott interaktív videót, amitől könnyen érezheti úgy magát a néző, mintha besavazva repülne vissza az ókorba. Ha valaki nem tudja, milyen élmény egy trip (mármint vizuálisan), az ettől a kliptől nagyon sok impulzust kaphat. És a végére még egy poén is jutott.

Ed Sheeran: Galway Girl

rendezte: Jason Koenig

"Például Ed Sheeran milyen stílus?" – fogalmazott költői kérdést Simon Reynolds, korunk egyik legnevesebb zenei szakírója, amikor az Indexnek adott interjút Tallinnban. Amikor márciusban kijött a Divide (÷), kritikánkban mi is arról írtunk, hogy az album dalainak stílusa igencsak szerteágazó, a Galway Girlt például egy Beoga nevű, ír folkzenekarral írta és rögzítette. Sheeran állítólag sokat küzdött a dalért, sokan ellenezték a környezetében, főleg arra hivatkozva, hogy a folk lejárt lemez. A dal azonban végül helyet kapott az idei lemezen, a héten pedig egy klip is kijött hozzá, amelyben az énekes egy koncertje utáni estéjét követhetjük végig, méghozzá Sheeran szemszögéből, akit az ír származású Saoirse Ronan kalauzol kézen fogva az írországi Galwayben. A még csupán 23 éves színésznőt már kétszer jelölték Oscar-díjra: egyszer a Vágy és vezeklésben, egyszer pedig a Brooklynban való alakítása miatt. A klipben feltűnik a Beoga, illetve Sheeran dublini koncertjéből is láthatunk néhány jelenetet.

Blahalouisiana: Ha élni felejtek

rendezte: Rónai Domonkos

Szakítani kemény dió, mindkét nem számára, a Blahalouisiana új videója pedig most épp a női oldalt mutatja be. Főszereplői friss szinglik, valamennyien fiatal lányok, akik épp a szakításokat követő levert, költözködős, jégkrémzabálós, sírós-bömbölős időszakot élik át. Erről szól ugyanis a zenekar Ha élni felejtek című dala. A klipet ugyanaz a csapat készítette, amelyik a Máshol várnak videóját is, amelyben Somló Tamás és Kovács Kati is ott bolondozott.

Linkin Park feat. Pusha T & Stormzy: Good Goodbye

rendezte: Isaac Rentz

Épp a héten beszélgettünk arról a szerkesztőségben, hogy mennyire rettenetes a Linkin Park, Pusha T és Stormzy közös száma, erre pénteken a hozzá készült klip is befutott. Ez (a dallal ellentétben) legalább viccesre sikerült, hiszen Kareem Abdul-Jabaar NBA-legenda élet és halál izzó szemű uraként vezényel le egy kosárversenyt egy elhagyatott raktárépületben, a veszteseket pedig az ujja egyetlen pöccintésével lobbantja lángra. Közben óriási zsákolásokat látunk, lángoló kosárlabdákat, összeomló csontvázakat, és persze megy a repp. Teljesen nevetséges, ugyanakkor baromi szórakoztató is. Az új album május 19-én érkezik, és a Paramore-hoz hasonlóan ők is jönnek majd a Voltra.

gobbinjr: vom nite

rendezte: Tara Bayat

A Gobbinjr a New York-i Emma Witmer projektje, amellyel tavaly novemberben jelentette meg ígéretes, Vom Night című EP-jét – bár ő következetesen kisbetűvel írja a saját nevét, a kiadványai és a dalai címét is. Az őszi, hatszámos anyag – ami egy képregénnyel együtt jelent meg – ezúttal egy nagyon szép klipet is kapott, amit cukrásznövendékeknek és édességrajongóknak ajánlunk leginkább.