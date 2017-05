Ismét felkerült a nemzetközi fesztiváltérképre a Művészetek Völgye

2015 után immár második alkalommal választotta be az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legrangosabb európai fesztiválok sorába a Művészetek Völgyét. A nemzetközi zsűri szavazata alapján, 39 országból 715 fesztivál kapta meg a "figyelemreméltó fesztivál" címet a május 4-én, Wiesbadenben tartott EFFE MeetUp keretében.

Az értékelés szerint az elismerést a

különleges helyszínnek, magas minőségű programkínálatnak és a kiváló szervezésnek

köszönhetően nyerte el 2017-ben a Művészetek Völgye. Az egyik legfontosabb európai minősítő szervezetnek, az EFFE közösségének tagjai azok a fesztiválok, amelyek művészi minőséget képviselnek, valamint jelentős hatásuk van helyi, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a 27. Művészetek Völgye, július 21-30. között kerül megrendezésre Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. A tíznapos fesztivál közel 1200 programmal és produkcióval, koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, közösségi programokkal, interaktív játékokkal és új udvarokkal várja a látogatókat. A részletes program itt érhető el.

Az EFFE minősítését egyébként a hazai rendezvények közüól nemrég az idén 10. éves debreceni Campus Fesztivál is megkapta.