Magányos cowboy császkált Óbudán

Két éve még egy titokzatos női gyilkos volt a Qualitons éppen aktuális klipjének főszereplője, a zenekar legújabb videójában azonban már egy magányos, a múltból idetévedt cowboy kerül a középpontba. A zenekar a 2014-es Tomorrow's News című albuma óta nem jelentkezett új dallal, a most megjelent Shallow viszont mindjárt egy klippel együtt érkezik, amit a Stenken lehet először hallani.

"Sekély, felszínes korunk társadalomkritikája fogalmazódik meg a dalban némi öniróniával fűszerezve. A modern kori civilizáció áldozatai vagyunk mindannyian és tehetetlenül vergődünk benne" – mondta az új dal kapcsán G. Szabó Hunor, aki a klip főszereplője is egyben, és aki szerint a jelen időbe helyezett westernes hangulat jól szemlélteti, hogy mi volt fontos régen, és ehhez képest ma mi számít annak.

A Shallow videóját az a Fatér Ambrus rendezte, aki a tavalyi Klipszemlén a legjobb rendezés és legjobb klip díját is elhozta a Csaknekedkislány Tihany című számához készült videójával. "Nagyon jól megtaláltuk a közös hangot vele, ő is könnyen tudott azonosulni a témával. A western világ és jelen találkozása az ő ötlete volt, ami rögtön megtetszett nekünk is. A klipben a zenekar tagjai jelennek meg különböző vicces szituációkba keveredve a múltból idecseppent idegennel" – mesélt tovább a zenekarvezető, aki állítása szerint nagyon élvezte a lovas forgatást, a vágtázós jelenetekben azonban nem őt láthatjuk, hanem a lovászt, Tisza Zoltánt, aki végig jelen volt és segített a forgatáson.

A klip egy nap alatt forgott Óbuda különböző pontjain és a fóti homokbányában. Az operatőr Gyuricza Mátyás, a látványtervező Illés Richárd (mindketten részt vettek az utómunkálatokban is), a sztájlingért Németh Juci felelt, a lovat pedig Barnabásnak hívják.

A zenekar két tagjával, G. Szabó Hunorral és Boros Leventével egyébként épp tavaly interjúztunk, nem sokkal azután, hogy a Red Hot Chili Peppers váratlanul megjelent az egyik szabadtéri koncertjükön, miután meghallották őket játszani a szállodájuk ablakából. Később együtt is vacsoráztak Anthony Kiedis zenekarával, akik a második budapesti koncertjükre is meghívták őket.

Amikor megkérdeztük őket, hogy mit éreztek először, amikor még a tévéhírekbe is bekerültek az esettel, így válaszoltak: "Először azt, hogy röhej, hogy le kellett néznie Anthony Kiedisnek és a Red Hot Chili Peppersnek a koncertünkre, hogy foglalkozzanak velünk. Közben meg kurva jó, hogy egy nap alatt 600 lájkunk lett a Facebookon, miközben 8 év alatt sikerült összeszednünk 3 ezret. És ettől a 600 embertől jött egy csomó komment, hogy miért nem hallottak eddig rólunk, és mennyire jó már amit csinálunk."