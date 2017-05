A horvát Jacques Houdek egészen csodálatos jelenség, két hangon énekel és a produkcióban is annyira komolyan vették a kettősséget, hogy a még ruhája is felemás (félig bőrdzseki, félig zakó), mint a Kétarcnak, Batman ellenségének. De ami ennél is csodálatosabb, hogy a színpadon és a kivetítőn is Jacques csodálatos arcképét csodálhatjuk.