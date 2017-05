Portugália nyerte az Eurovíziót

Portugália nyerte a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivált Kijevben. A műsor idén is egészen szürreális volt, kezdve a jódlizó románoktól a kettős személyiségű horvát énekesig, de végül az nyert, akit a bukmékerek vártak. Az oroszok visszalépésével még kicsi balhé sem volt egy szem fenékmutogató ausztrálon kívül, Pápai Joci pedig annak ellenére a mezőny elején végzett, hogy az európai országok zsűrije alig szavazott ránk.

A versenyt 53 év után először Portugália nyerte, ezzel a jövő évi Eurovíziót is ők rendezik. A győztes dal Salvador Sobraltól az Amar Pelos Dois volt, amit az anyanyelvén adott elő.

Pápai Jocit a fogadóirodák a középmezőnybe várták, de őszintén szólva egy-két produkciótól eltekintve az Origo című szám joggal fért be a top 10-be is. A legnagyobb döbbenetet egyébként a románok okozták, akik konkrétan jódliztak, de különösen erős volt a több hangon is éneklő horvát, illetve az előadásuk végén csókolózó fehérorosz páros. De mi továbbra is a románoktól dobtuk el az agyunkat.

A szavazásnál különösebb meglepetés nem volt, a portugálok már az elejétől iszonyatosan elhúztak, miközben Magyarország az első pontocskáját a nyolcadik szavazótól, Máltától kapta, de később is csak alig-alig szavazták ránk az európai országok. Portugáliát Bulgária és Olaszország követte végig szorosan, mi Málta és Svájc három pontja mellett Ausztriától kaptunk ötöt, Izlandtól négyet, Ukrajnától nyolcat, illetve az észtektől, németektől és moldávoktól egyet-egyet. Horvátország és Szerbia volt velünk a legkedvesebb, utóbbiaktól 10 pontot, előbbiektől 12 pontot kapott Pápai Joci.

26 Galéria: Eurovízió 2017 Fotó: Gleb Garanich / Reuters

Az országok szavazatai után következett a közönségszavazás, aminek köszönhetően például az a Spanyolország is kapott pontot, akik a többi országtól egyet sem. A közönségszavazás előtt 17. volt Magyarország 48 ponttal holtversenyben Görögországgal, de végül Pápai Joci befért a top 10-be, aminek köszönhetően még 152 pontot kaptunk, és az abszolút összesítés után a nyolcadik helyen végeztünk, ami az egyik legjobb eredmény az elmúlt évekből, és csak Kállay-Saunders András volt jobb három évvel ezelőtt.

A műsor egyébként nulla bakival, tökéletes lebonyolítással ment végig, és külön ki kell emelni a színpadi látványt, ami a borzalmas zenék ellenére is iszonyatosan profi, látványos és minden eddiginél modernebb volt. A norvégok konkrétan odáig mentek, hogy már a színpadon túl, az élő adásba is csempésztek némi látványt, de ez is kevés volt. Az egyetlen meglepetést egy ausztrál férfi okozta, aki csupasz fenékkel ugrott fel az egyik plusz fellépő előadása alatt a színpadra.

Az eredmény ismeretében a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája Portugália lesz.