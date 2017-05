Teljes most már a Balaton Sound programja

Az eddigi bejelentések után megérkezett az utolsó fellépők névsora, akik játszanak majd az idei Balaton Soundon. Most bejelentett nevek mellett újdonság, hogy bemutatkozik Magyarországon az Elrow elnevezésű partisorozat is, ami egyedi helyszíneken, vízen és vízparton várja majd a közönséget, de négy mutatványos társulat is csatlakozik a programhoz, illetve lesznek idén is hajós partik.

És akkor mutatjuk az utolsó adag fellépőt az idei Soundra:

Cheat Codes

Joseph Capriati

Hot Since 82

Flavio Folco

Hypoxia

Redpill

DJ Guv

Turno

Murdock

Disaszt