Öngyilkos lehetett Chris Cornell

Esetleges öngyilkosságként vizsgálják Chris Cornell halálát - közölte rendőrségi forrásra hivatkozva a The Detroit News. Cornell csütörtökre virradóra halt meg, alig néhány órával azután, hogy koncertezett zenekarával, a Soundgardennel Detroitban. A Soundgarden és az Audioslave énekese 52 éves volt, a halál okát egyelőre nem közölték, mindössze annyit, hogy hirtelen halálesetről van szó. Pénteken fellépése lett volna a Rock on the Range 2017 fesztiválon Columbusban.

A detroiti rendőrség szóvivője, Michael Woody elmondta, hogy az énekest az MGM Grand Detroit szállodában találták meg. A felesége kérte meg a család egy barátját, hogy nézzen utána, mi van a férjével. Ez a barát találta meg Cornell holttestét a fürdőszoba padlóján. Korábban a rendőrség közösségi médiáért felelős menedzsere úgy nyilatkozott, hogy egy 52 éves férfit holtan találtak az MGM Grand Detroitban egy kötéllel a nyakán.

Cornell azon kevesek közé tartozott, aki a grunge hanyatlása után sem vesztette el a népszerűségét, és az Audioslave-ben, majd szólóban is sikeres tudott maradni. Pályájáról ebben a cikkben írtuk részletesebben.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.