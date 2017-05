Művégtaggal élő modell püföl el egy rakás férfit a Muse klipjében

Lauren Wasser már befutott modell volt, amikor egy betegség szövődményeként elvesztette jobb lába egy részét, de nem hagyta el magát, kifejezetten aktív életet él, most pedig a Muse legújabb klipjének főhőseként bánik el egy csomó keménylegénnyel. A Pink Floyd tagjaként ismertté váló Roger Waters a menekülthelyzetre reflektál a legfrissebb klipdalával, a Black Keys frontembere a spanglizós nyarakra emlékszik, a Body Count pedig videójátékos vérfürdőt rendez a Videódiszkóban. Az elmúlt néhány nap legemlékezetesebb klipjei közül válogattunk ezúttal is.

Nightlands: You’re Silver

rendezte: Daniel Fox & Mathew Marchlewski

A War On Drugs basszusgitárosa, David Hartley épp nemrég adott ki egy szólólemezt Nightlands név alatt, és az I Can Feel The Night Around Me című anyagon szerepel a mostani klipdal is. A klip egy csendes philadelphiai utcácskában kezdődik, Hartley fog egy kávét, autóba száll, és levezet az óceánpartra, a monotonnak ígérkező kocsikázás azonban egy ponton pszichedelikus utazásba megy át.

Strand Of Oaks: Everything

készítette: Chad VanGaalen

Az egyik legkedvencebb animációs klipemet a kanadai Chad VanGaalen készítette a Molten Light című saját dalához, de nemcsak ez a munkája kiváló, hanem nagyjából minden saját maga alkotta videója, valószínűleg én is csak azért ragaszkodom ennyire pont ehhez, mert nagyjából akkor ismertem meg a munkásságát, amikor ez kijött. VanGaalen ezúttal Tim Showalter projektjének, a Strand Of Oaksnak alkotott ismét lenyűgözőt, a végeredmény pedig látványában ezúttal is kísértetiesen emlékeztet a korábbi, bizarr munkáira.

Body Count: The Ski Mask Way

készítette: Tommy Ruffin

"Na, hát most egy kicsit megszaladt a Slayer" – írtuk nemrég, amikor kijött a Body Count legújabb albuma, a Bloodlust, ami a bevált recept szerint hozott egy újabb jókora adag dühöt, shitet és fakkot a tavaszi madárcsicsergésbe. A lemez második számához ezúttal Tommy Ruffin készített videójátékokat idéző, erőszakos videót, amit a rengeteg vér ellenére nehéz komolyan venni, de gondolom, szándékosan ironikus a végeredmény. Az aranyozott Super Mario pedig még akár hetek múlva is eszünkbe juthat.

Muse: Dig Down

rendezte: Lance Drake

Lauren Wasser már befutott modell volt, amikor 2012-ben elvesztette jobb lába egy részét. Orvosai szerint perceken múlt az élete, de végül megmenekült, és azóta nem csupán a betegségéért felelős tampongyártót perelte be, hanem magát a toxikus sokk szindróma egyik túlélőjeként definiálva hívja fel a figyelmet szerte a világon a fertőzés veszélyeire, illetve a szövődmények súlyosságára. A művégtaggal élő Wasser az amputáció után sem hagyott fel a modellkedéssel, sőt, kifejezetten aktív életet él, ezúttal pedig a Muse legújabb klipjének főszereplőjeként tűnt fel. A modell egy szigorúan ellenőrzött épületből próbál meg kijutni, miközben halomra püföl egy rakás öltönyös férfit. Az pedig, hogy sikerül-e elérnie a célját, a Lance Drake rendezte videóból kiderül.

Roger Waters: The Last Refugee

Már csak két hét, és megjelenik Roger Waters legújabb, Is This the Life We Really Want? című albuma, ami 25 év után a zenész az első nagylemeze – az Amused to Death 1992-ben jött ki. Ezen lesz majd hallható ez a beszédes című dal is, amelynek klipjét Waters és Sean Evans közösen jegyzi (akivel már dolgoztak együtt korábban is), és amelynek főhőse egy nő, aki egy romos épületben húzza meg magát, ahol táncra perdül egy régi rádiót hallgatva, majd valahová egészen máshová képzeli magát, a többit pedig inkább nem mondom el, mert úgy sokkal meghatóbb lesz látni.

Dan Auerbach: Waiting On A Song

rendezte: Bryan Schlam

Gondolom, elég sokaknak megvannak a Tökéletlen idők, a tavalyi folytatás, az Everybody Wants Some, illetve a Változó világ szmokizós jelenetei, a Black Keys frontemberének legújabb klipje pedig pontosan így kezdődik: valahol a hetvenes évek Amerikájában összeül néhány betépett srác, akik épp most eszmélnek rá, hogy ez az utolsó nyár, amit együtt tölthetnek. A klipet rendező Bryan Schlam el is mondta, hogy amikor először hallotta a dalt, folyamatosan csak a nagy nyári mókázásokra tudott gondolni, úgyhogy a Waiting On A Song videójába belesűrített nagyjából mindent, ami csak megtörténhet egy fiatalemberrel a középiskola és az egyetem közti röpke három hónapban. A klipben egy pillanat erejéig felbukkan Auerbach is, valamint John Prine, Pat McLaughlin és David Ferguson is, akikkel együtt szerezte a dalt, de más nashville-i dalszerzők (pl. Michael Heeney és Luke Dick) is láthatóak a tényleg nagyon szuper klipben. Auerbach azonos címet viselő lemeze június másodikán érkezik.