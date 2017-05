Kautzky Armand mondja a híreket

Egészen szürreális stábbal készült el a Cloud 9+ és Peter Jabin klipje MC Kemon közreműködésével, ami ráadásul nálunk debütál. A csehszlovák hangulatú híradós videóban a zenekar mellett felbukkan a hírolvasót játszó Kautzky Armand, az időjárásjelentő Pixa, fitnesszező Fresh Andi, MC Kemon, Kid Panel, illetve még Berki Krisztián is, akit jól arcon tolnak egy tortával.

A dalt még idén januárban rakták össze, de direkt retró képvilággal próbálták ellensúlyozni a futurisztikus hangzást, ezért is lett a klip ennyire csehszlovák. A videóban feltűnő közszereplők közül állítólag Berkit volt a legnehezebb rávenni, akinek egyébként nem is mondták el előre, hogy torták fognak a képébe tolni. Ezért állítólag Jabinnak cserébe majd egy órát kell DJ-znie az esküvőjén.

A dal utómunkálatain egyébként a zenekaron kívül dolgozott még JumoDaddy (Irie Maffia), aki a masterelésért felelt, a klipet pedig a Creativo Media Hungary készítette Adorján Lóránd rendezésében.

A Take Me című számhoz egyébként több remix is készült, méghozzá a videóban szereplő Pixától és Kid Paneltől is. A Take Me-t még márciusban adták elő élőben először az Akváriumban, de lehet majd még rá számítani a Welcome Campen, illetve a július 27-i Budapest Parkos Cloud 9-koncerten is. A zenekar egyébként fellép még a közeljövőben a budapesti KRAFT-on, a Romkertben, a Balaton Soundon, az EFOTT-on, a Campuson, a Strandon, a Belfeszten, az East Festen, a Szigeten és még jó pár helyen a nyáron.