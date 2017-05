Egyre többször ér fegyveres támadás szórakozóhelyeket

Hétfő éjjel legalább 22-en vesztették életüket Manchesterben, miután bomba robbant Ariana Grande koncertjének helyszínén. Az utóbbi időszakban nem ez volt az első eset, hogy zenés-táncos rendezvényen lövések dördülnek és emberek halnak meg. Ezek nem mindegyike terrortámadás. Összeállításunkban azokról a támadásokról írunk, amik több ember sérülésével és halálával jártak. Az ilyen jellegű tragédiák a közelmúltban váltak mind gyakoribbá. Korábban ha emberek vesztették életüket ilyen rendezvényeken, azok elsősorban szervezési hibákból adódtak, és a nézők agyontaposták egymást vagy megfulladtak menekülés közben.

Atlanta, 1996. július 27. – Jack Mack and the Heart Attack-koncert

Először 1996 nyarán fordult elő az Egyesült Államokban, hogy kifejezetten egy koncertet vettek célba terroristák. A Jack Mack and the Heart Attack nevű zenekar az atlantai nyári olimpia egyik központi helyszínétől nem messze lépett fel. Egy ismeretlen férfi figyelmeztette a rendőröket, hogy az olimpiai parkban bomba fog robbanni. A figyelmeztetés után el is kezdték kiüríteni a területet, de nem sikerült mindenkit kimenekíteni. Ketten meghaltak, százan pedig megsérültek a robbanásban. Az elkövető egy amerikai férfi volt, akinek a nevéhez más robbantások is fűződtek. Eric Robert Rudolphot végül hatalmas embervadászat után fogták el 2003-ban, és összesen 120 évnyi börtönbüntetésre ítélték.

Párizs, 2015. november 13. – Eagles Of Death Metal-koncert

2015 novemberében összehangolt támadásokra került sor Párizsban, melyekben összesen 130 ember vesztette életét. A célpontok között volt az Eagles Of Death Metal zenekar koncertje is, amit a Bataclan nevű klubban tartottak. Három támadó rontott be a szórakozóhelyre, ahol lövöldözni kezdtek és túszokat ejtettek. A résztvevők beszámolói itt olvashatók, de készült videó arról is, ahogy elkezdődik a tűzpárbaj. Csak itt nagyjából 70 ember vesztette életét, vagyis a támadások közül ez volt a legsúlyosabb.

New York, 2016. május 25. – T.I.-koncert

Ennek a támadásnak nem volt köze semmilyen terrorcsoporthoz sem. 2016. május 25-én egy New York-i koncerten tört ki pánik azok után, hogy lövések dördültek el. Ezek nem is konkrétan a tánctéren, hanem a színfalak mögött, a backstage-ben dördültek el egy elmérgesedett konfliktus miatt. Az incidensben egy ember vesztette életét, többen megsérültek. Az Irving Plaza nevű helyen T.I. lépett volna fel. Az esettel kapcsolatban Troy Ave nevű amerikai rappert vették őrizetbe a hatóságok.

Orlando, 2016. június 12. – Pulse klub

Az Egyesült Államok történetének legvéresebb támadását követték el a floridai Orlando egyik szórakozóhelyén. Egy fegyveres éjjel kettőkor nyitott tüzet a bent tartózkodó emberekre, akik közül 50-en meghaltak. A merényletben – amelyet az Iszlám Állam vállalt magára – elsősorban fiatalok, 20 és 30 év közötti, túlnyomórészt latinó meleg férfiak vesztették életüket.

Mexikó, 2017. január 16. – BPM Fesztivál

Idén januárban öten meghaltak és legalább 15-en megsérültek egy mexikói zenei fesztiválon. A Playa del Carmen városában zajló eseményen a kartell tagjai nyitottak tüzet a biztonsági őrökre, akik nem akarták őket beengedni. A támadás a mexikói szervezett bűnözéssel és politikai korrupcióval lehet összefüggésben a Vice beszámolója szerint. Ettől függetlenül a szórakozóhelyen történt lövöldözés hatással lehetett a turizmusra is.