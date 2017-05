Ráhívták a rendőröket az élet császáraira

A fesztiválok ihlették a rákosszentmihályi Headbengs legújabb, Mindenki táncol című számát, ami a hamarosan megjelenő Lent a csúcson EP beharangozó dala is egyben. A dalhoz klip is forgott, amit a Stenken lehet először látni.

Az új szám videójához a zenekar újra összeállt Szabó Áron rendezővel és Kósa Péter operatőrrel, akikkel az első klipjüket is készítették még 2013-ban az Akarom, hogy érezd! című nagyszerű dalukhoz.

"A dal a fesztiválokról szól. Tavaly, tavalyelőtt felléptünk több ilyen nagy nyári rendezvényen, és odafele a buszban, ahogy amúgy is, sok Led Zepp-et és más klasszikust hallgattunk. Ami a zenét illeti, egyelőre nem tértünk át EDM-re, de Gergőt megihlette

a felfokozott hangulat, a tömeg, a hangerő, ami leviszi fejet, az óriási színpadok, és minden fesztiválos dolog"

– mesélte a zenekar a szám szövegéről, a zenéről pedig ezt mondták: "A zene fő témáit Bálint írta, kb. azt a hangulatot festi le, ami akkor jön, mikor beborul és elsötétül az ég, egy perc alatt feltámad a szél és lecsap egy nem túl romantikus színpaddöntögetős vihar."

A klipben a Headbengs tagjai és mások tűnnek fel egy-egy húzós vagy necces szituációban. "Ahogy az élet igazi császáraihoz illik" – teszik hozzá. A videó egyik jelenetében például Nagy Zsolt és Oltai Kata látható. A kinti jelenetek gerillában készültek, az egyik helyszínen, a kerítésen átmászva, még a rendőröket is rájuk hívták. "Örülhettünk, hogy elég gyorsan le tudtunk lépni" – mondják a zenekar tagjai, akik nagyon elégedettek a végeredménnyel.

A Mindenki táncol című dal egyébként egy hosszabb változatában fog szerepelni a Headbengs nemsokára megjelenő anyagán, amit a szegedi Miracle Sound stúdióban rögzítettek Vári Gáborral és Velcsev Kostával. "Ahogy ezelőtt is, egyben játszottuk fel az alapokat, volt amit első-második alkalommal sikerült felvenni. Két esténk volt szétcsapni magunkat a stúdió hálójában, amitől csak még jobb lett a végeredmény, másnap frissebben kezdtük a zúzást" – mondták a felvételekről. Az EP-ről pedig egyelőre ennyit árultak el: "Az öt dal nem egyforma, több új dolgot is kipróbáltunk, de mind olyan, amit élőben is vissza tudunk adni, továbbra is uralkodik a gitár, a basszus és a dob."

A zenekar legközelebb május 27-én, szombaton, játszik az Akácfa utcai Robotban, a kizárólag lányokból álló HolyChicks társaságában. Több infó az esemény Facebook-oldalán.