Ilyen aranyos videoklipet még biztos nem sokat láttak

Az Indexen látható először a Rutkai Bori Banda gyereknapra forgatott, Rizibizi Diszkó című videoklipje. A klipet a zenekar barátaival, több családdal együtt forgatták le a Fogasházban, igazi retro diszkós jelmezekkel mind a felnőtteken, mind pedig a cuki kisgyerekeken.

Rutkai Bori a klip sztorijáról azt mondta, saját gyerekkori élményei alapján rendezte meg (az operatőr a zenekarvezető rendező mellett Pajor Kristóf volt): a hetvenes években ő is a szüleivel együtt táncolt a házibulikban, ahogy most a klipben is egymást pörgetik a bulizó anyukák és parkettördög kiskölykök. Nemcsak az élmény, a klipben felbukkanó horgolt sapkák is sajátok: azok is Rutkai Borihoz tartoznak.

A videót mindezeken kívül a Soul Train című amerikai, 1971-től 35 éven át futó tévéműsor ihlette. Halandzsa Maharadzsa rappert Sabák Peter (Kamu, Másfél, Amőba stb.) alakítja, akivel mi is interjúztunk nemrég arról, milyen volt az U2-val együtt sörözni a New York-i háztetőkön, miért nem adta el a zenéjét Lana Del Reynek.

A Rizibizi Diszkó a tavaly jelent meg a Pizsamátor című lemezen, amit egyébként nem a cédék között, hanem a könyvesboltokban kell keresni: a Rutkai Bori festett illusztrációival díszített könyvvel egy pakkban lehet hozzájutni a CD-hez.