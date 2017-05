Hollywood felett romantikázott Lana Del Rey

A héten végre kiderült, mikor fog megjelenni Lana Del Rey új albuma, MØ sokat halogatott második lemeze pedig tényleg egyre közelebb kerül ahhoz, hogy elkészüljön végre. Hosszú idő után visszatért a Washed Out, valamint rajzfilmzenekarrá változott a Real Estate és a White Reaper is. Ismét az elmúlt hét legjobb klipjei a Videódiszkóban.

Angelo De Augustine: Crazy, Stoned, & Gone

készítette: Sufjan Stevens

A kaliforniai Angelo De Augustine még a nyáron kiadja második nagylemezét, a Swim Inside the Moon címűt, ami ráadásul Sufjan Stevens kiadójánál, a Asthmatic Kitty Recordsnál fog megjelenni. Idáig két dalt lehet ismerni a kilencszámos anyagról, amelyek közül az egyikhez maga Stevens készített videót. Méghozzá nem is akármilyent.

Real Estate: Stained Glass

rendezte: Craig Allen

"Egy csendes kertvárosi házra emlékeztet leginkább valahol egy békés, fákkal szegélyezett amerikai utcácskában, ahol annál otthonosabban érezzük magunkat, minél gyakrabban térünk oda haza" – írtuk márciusban, amikor kijött a Real Estate legújabb albuma, az In Mind. A lemez dalai közül ezúttal a Stained Glass kapott klipet, méghozzá animációsat, amiről nekem például rögtön A sárga tengeralattjáró című, 1968-as Beatles-mozi jutott eszembe, de talán másnak is. Aki bírja a látványt, és még kifestőzni is szeret, arra külön izgalmak várnak ezen a honlapon.

Washed Out: Get Lost

rendezte: Harvey Benschoter

Ernest Greene projektje a 2013-as Paracosm óta nem adott ki egyetlen számot sem, a több éves csendet a héten megtörve kidobott egy új dalt, amihez másnap aztán klip is érkezett. A videóban régi reklámok képei vannak ügyesen egymás mellé pakolva, pöpec hangulatban megidézve a napsütötte Kaliforniát.

MØ: Nights With You

rendezte: Bouha Kazmi

MØ második albuma még mindig nem készült el, pedig a tavalyi Szigeten még az Indexnek is azt mondta, hogy már nincs sok hátra, csak az állandó koncertezés miatt tolódott sokat a munka. A dán énekesnő pont április 20-án mutatta be legújabb dalát, a Nights With You-t, a BBC-s MistaJam rádióműsorában (ő vezénylete le az első élő Gorillaz-interjút is), ahol elmondta, hogy már tényleg "nagyon-nagyon közel" jár ahhoz, hogy befejezze az anyagot. A szám egy igazi csajhimnusz, a héten pedig klip is érkezett hozzá, ami Szófiában, Bulgária fővárosában forgott, úgyhogy tele van nagyon erős helyszínekkel.

White Reaper: The World’s Best American Band

készítette: Simon Young

"Ha valakik ennyire élvezik, hogy egyszerre játszanak Waspot, Kisst, Ramonest, Cheap Tricket vagy Green Dayt vagy Thin Lizzyt, és még büszkén is vállalják, az feltétlenül értékelni kell" – lelkesedtünk, amikor kijött a White Reaper új albuma, amelyről ezúttal a címadó dal kapott rajzfilmes hangulatú klipet üvöltve hányással, dákótöréssel, egy óriási sakkozó hot-doggal és persze a világ legjobb amerikai zenekarával.

Lana Del Rey & The Weeknd: Lust For Life

Amikor hétfőn kijött a Lust For Life klipje, még nem lehetett tudni, hogy mikor is érkezik meg végre Lana Del Rey új albuma, csütörtökön azonban az ábrándos énekesnő a Twitteren bejelentette, hogy július 21-én fog megjelenni az anyag. A lemezen közreműködik a Fleetwood Macből ismert Stevie Nicks, John Lennon és Yoko Ono fia, Sean Lennon, valamint the Weeknd is. Utóbbival közös száma lett a lemez címadó dala, és ez kapott a héten videót is, amiben a két előadó a híres Hollywood-felirat tetején randevúzik. Az énekesnő legutóbbi nagylemezét, a 2015-ös Honeymoont egyébként szerettük. "A szomorúság óriási adagokban ömlik belőle, elég vaskos anyag lett, 14 dal, több mint egy órában, jó hosszú számokkal" – írtuk kritikánkban.

EMA: Breathalyzer

rendezte: Alicia Gordon

Épp pénteken futott be a hír, hogy Erika Michelle Anderson októberben Magyarországon lép fel a nyáron érkező új lemezével. Az Exile In The Outer Ring című album augusztus 26-án fog megjelenni, ezúttal a City Slangnél, EMA pedig október 11-én koncertezik majd a Dürerben. A Breathalyzer is az új anyagot vezeti fel, amihez nemrég egy lassú, de hatásos, több mint 6 perces kisfilm forgott, amiben egy fiú és egy lány bódulatát követhetjük végig egy autó hátsó ülésén. Ha jól értem EMA gondolatait a videóval kapcsolatban, valami olyasmit akart vele üzenni, hogy (a médiareprezentációkkal ellentétben) nem feltétlenül lesz abból baj, ha egy nő a saját akaratából kábítószert fogyaszt, de a drogfogyasztás veszélyét ő is elismeri. Szóval erről szól ez a klip, amelynek a főszereplői szintén zenészek, a Bruxa nevű portlandi zenekarban játszanak mindketten, itt lehet belehallgatni a zenéjükbe.

Jlin: Carbon 7

rendezte: Joji Koyama

Múlt pénteken jelent meg Jerrilynn Patton, azaz Jlin, második lemeze, a Black Origami, amitől egyaránt odáig van többek között a Consequence of Sound, a Spin, az Exclaim és a Pitchfork is. A Carbon 7 videójában Corey Scott-Gilbert koreográfus és táncos mutat be ahhoz hasonló izgalmakat, mint amilyeneket a lemezen is hallhatunk.

Amber Mark: Monsoon

Amber Mark igazi kozmopolita: gyerekkora egy részét Miamiban és New Yorkban töltötte, aztán néhány évre Indiába költöztek, majd Berlinbe, mostanság pedig Manhattanben él éppen. Izgalmas életét édesanyjának köszönhette, aki egy interjú szerint nem nagyon tudott két percnél tovább megmaradni egy helyben. Az anyuka viszont egy betegség miatt néhány éve elhunyt, Mark pedig rá emlékezik a legújabb, nagyon-nagyon szép klipjével is, ami Rádzsasztánban, a legnagyobb területű indiai államban forgott, ahol annak idején szintén együtt időzött anya és lánya. Az énekesnő debütáló EP-je egyébként épp ebben a hónapban jelent meg 3:33AM címmel, érdemes meghallgatni.