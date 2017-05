Budapestre jön Sting

Öt év után ismét Magyarországon koncertezik Sting. Az énekes a 57th & 9th elnevezésű turnéjának egyik állomásaként érkezik Budapestre, méghozzá egy gitárcentrikus, rockzeneibb fellépéssel, aminek az apropója az azonos című tavalyi nagylemez.

Az október 13-i koncerten Sting egy háromfős zenekarral lép majd fel, de vendégként beugrik majd Joe Sumner és Percy Cardona harmonikás is. Jegyeket a Live Nation és a Ticket Pro oldalán lehet venni július 2-án 10 órától. Ezek között öt különböző ülő- és állójegy van, illetve lesznek külön VIP-csomagok is. Sting egyébként ugyanúgy a Budapest Arénában lépett fel 2012-ben, mint most ősszel fog.