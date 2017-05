Az A38-on is megemlékeznek Chris Cornellről

Május 17-én, egy detroiti koncert után tragikus hirtelenséggel elhunyt a Soundgarden és az Audioslave énekese, Chris Cornell. Az 52 éves zenész holttestét a szállodájában találták meg - a hírek szerint öngyilkosságot követett el. Hamvait a Los Angeles-i Hollywood Forever temetőben helyezték végső nyugalomra május 26-án.

Halálával a rocktörténelem egyik legnagyobb alakját veszítettük el. Hazai tisztelői, akik közül nagyon sokan személyesen is kötődnek Cornellhez, egy

No one sings like you anymore