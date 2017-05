Justin Bieber is fellép Ariana Grande koncertjén

Justin Bieber is fellép Ariana Grande június 4-i koncertjén, amit a terror áldozatainak emlékére szerveznek, írja a Sky News. A manchesteri Old Trafford Cricket Groundon tartandó koncerten nem csak ők, hanem más világsztárok is színpadra lépnek majd, többek között a Coldplay, Katy Perry, Usher, a Take That, Pharrell Williams, Miley Cyrus és Niall Horan is.

A bevételt az eddig már 6 millió fontot összegyűjtő alapítvány, a We Love Manchester Emergency Fund javára ajánlották fel, azok a rajongók, akik ott voltak a május 22-i koncerten, most ingyen mehetnek be.